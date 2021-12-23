中市跨年晚會在水湳中央公園 周邊道路12/31下午4點起交管

中市跨年晚會在水湳中央公園，週邊道路從31日下午4點到翌日凌晨2點。（圖由交通局提供）

2021/12/23 09:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年的跨年晚會將在水湳中央公園舉行，交通局表示，周邊道路將從12月31日下午4點到翌日的元月1日凌晨2點進行交通管制，要自行開車前往或者要經過的民眾可要注意。

交通局並表示，方便民眾前往中央公園，設了4條接駁公車至中央公園，民眾可搭接駁公車前往，4站分別設在捷運松竹線、秋紅谷線、北水湳線、市政府捷運站4線。

交通局表示，管制的路段，人車禁止通行封街的路段有3段，分別為凱旋八路到大鵬路的凱旋路、凱旋二至六街及凱旋東街、凱旋東街至西安街的凱旋七路。

此外，車輛禁止進止通行有經貿八路、僑大八街至河南路的凱旋路、凱旋路至經貿路的敦化路、經貿五路至河南路的中科路、逢大路至經貿路的大鵬路、四安街及西安街277巷、啟航路及啟航東路、啟航一路及啟航二路、經貿二路及經貿三路、凱旋八街。

交通局表示，上述人車禁止通行及車輛禁止通行的道路，將從12月31日下午4點開始到明年元月1日凌晨2點，請民眾屆時要前往中央公園跨年時注意。

交通局表示，避免塞車，民眾可搭接駁車前往，松竹線設在軍福十七路側，秋紅谷線設在市政北七路側、北水湳線設在經貿九路側、市政府線設在文心路路側。

往會場首班車為下午5點 ，末班車11點30分，回接駁站首班是晚上10點，末班車是翌日1:30。

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