為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    回收娃娃打造環保耶誕樹 北屯清潔隊平安夜兌換懷舊課桌椅

    清淨家園以塑膠籃搭成骨架，掛上原本被民眾丟棄或清潔隊員回收的可愛玩偶，華麗變身為耶誕樹吸睛焦點。（環保局提供）

    清淨家園以塑膠籃搭成骨架，掛上原本被民眾丟棄或清潔隊員回收的可愛玩偶，華麗變身為耶誕樹吸睛焦點。（環保局提供）

    2021/12/22 20:29

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕懷舊課桌椅兌換活動來了！搭上耶誕節列車，台中市北屯清潔隊將於平安夜在清淨園區當日舉辦「懷舊課桌椅，歡樂耶誕兌」活動，園區內還有2棵由清潔隊員巧手運用各類回收物材打造的環保耶誕樹，夜間搭配燈飾、相互輝映，營造濃濃耶誕氣氛，冬夜中溫暖同仁身心。

    清淨園區2棵可供拍照打卡的環保耶誕樹，分別由北屯西及西屯清潔隊精心打造，以塑膠籃搭成骨架，掛上原本被民眾丟棄或清潔隊員回收的可愛玩偶，華麗變身為耶誕樹吸睛焦點；另一棵創意耶誕樹則掛滿許願卡，回收廢鐵材重新烤漆焊接出一棵獨一無二的耶誕樹，床墊拆下來的廢料及回收物裝飾成雪人，廢棄舊物再利用也能為清淨園區增添耶誕氣氛。

    為推廣資源回收再利用，清淨園區今年已舉辦2場回收物兌換懷舊課桌椅及原木材活動，民眾響應熱烈，共計回收廢紙容器約29公斤、玻璃容器約60公斤及廢乾電池約13公斤，兌換出懷舊課桌椅12組及原木材25根。

    北屯西清潔隊長張世祺表示，搶手的課桌椅可喚起學生時期讀書、吃飯、午睡、玩耍的回憶，堅固耐用又懷舊，活動後民眾仍紛紛來電詢問是否能再度舉辦，因此隊員中的木工達人持續帶領同仁修整學校淘汰的課桌椅，12月24日備有60組的懷舊課桌椅，當天下午2時至4時間，民眾可憑廢電池15顆（不分大小）或玻璃瓶15支（不分大小），即可兌換懷舊課桌或椅一張，如課桌椅全數兌換完畢，預計可回收廢電池900顆或玻璃瓶900支，成效相當可觀。

    環保局長陳宏益指出，清淨園區透過兌換活動促進資源循環再利用、培養民眾愛物惜物的習慣，為懷舊課桌椅找到新主人，廢乾電池與玻璃瓶回收後都能作為產業製程原料，降低環境負擔，園區內的環保耶誕樹更可看出隊部同仁營造節慶氛圍的用心，呼籲民眾響應環保，也不要錯過清淨園區今年最後一場回收廢乾電池及玻璃瓶活動，歡迎把懷舊課桌椅帶回家，共度耶誕佳節。

    清淨家園創意耶誕樹回收廢鐵材重新烤漆焊接出耶誕樹，床墊拆下來的廢料及回收物裝飾成雪人。（環保局提供）

    清淨家園創意耶誕樹回收廢鐵材重新烤漆焊接出耶誕樹，床墊拆下來的廢料及回收物裝飾成雪人。（環保局提供）

    清淨家園在平安夜當天舉行懷舊課桌椅兌換活動來。（環保局提供）

    清淨家園在平安夜當天舉行懷舊課桌椅兌換活動來。（環保局提供）

    懷舊課桌椅兌換活動來，用廢電池或玻璃瓶可將懷舊課桌椅帶回家。（環保局提供）

    懷舊課桌椅兌換活動來，用廢電池或玻璃瓶可將懷舊課桌椅帶回家。（環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    花蓮中小學2萬張老舊課桌椅 明年度起逐步汰換
    2021/11/03 13:11

    花蓮中小學2萬張老舊課桌椅 明年度起逐步汰換
    新北中和高中900組汰換課桌椅 捐贈東縣關懷據點
    2018/09/10 17:19

    新北中和高中900組汰換課桌椅 捐贈東縣關懷據點

    台積電將帶動發展 亞灣漢神豪宅創價
    國立苗栗高中汰換課桌椅 校方歡迎鄰近國中取用
    2018/05/18 16:48

    國立苗栗高中汰換課桌椅 校方歡迎鄰近國中取用
    暑假找「LOVE」趣 畢業校友回母校繪廢桌椅
    2017/09/02 19:00

    暑假找「LOVE」趣 畢業校友回母校繪廢桌椅

    2021 USR ONLINE EXPO 將落幕 網站留言抽豐富大獎
    報廢課桌椅展創意 現 美術班「裝置」具新意
    2016/05/26 16:24

    報廢課桌椅展創意 現 美術班「裝置」具新意
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播