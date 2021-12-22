回收娃娃打造環保耶誕樹 北屯清潔隊平安夜兌換懷舊課桌椅

清淨家園以塑膠籃搭成骨架，掛上原本被民眾丟棄或清潔隊員回收的可愛玩偶，華麗變身為耶誕樹吸睛焦點。（環保局提供）

2021/12/22 20:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕懷舊課桌椅兌換活動來了！搭上耶誕節列車，台中市北屯清潔隊將於平安夜在清淨園區當日舉辦「懷舊課桌椅，歡樂耶誕兌」活動，園區內還有2棵由清潔隊員巧手運用各類回收物材打造的環保耶誕樹，夜間搭配燈飾、相互輝映，營造濃濃耶誕氣氛，冬夜中溫暖同仁身心。

清淨園區2棵可供拍照打卡的環保耶誕樹，分別由北屯西及西屯清潔隊精心打造，以塑膠籃搭成骨架，掛上原本被民眾丟棄或清潔隊員回收的可愛玩偶，華麗變身為耶誕樹吸睛焦點；另一棵創意耶誕樹則掛滿許願卡，回收廢鐵材重新烤漆焊接出一棵獨一無二的耶誕樹，床墊拆下來的廢料及回收物裝飾成雪人，廢棄舊物再利用也能為清淨園區增添耶誕氣氛。

為推廣資源回收再利用，清淨園區今年已舉辦2場回收物兌換懷舊課桌椅及原木材活動，民眾響應熱烈，共計回收廢紙容器約29公斤、玻璃容器約60公斤及廢乾電池約13公斤，兌換出懷舊課桌椅12組及原木材25根。

北屯西清潔隊長張世祺表示，搶手的課桌椅可喚起學生時期讀書、吃飯、午睡、玩耍的回憶，堅固耐用又懷舊，活動後民眾仍紛紛來電詢問是否能再度舉辦，因此隊員中的木工達人持續帶領同仁修整學校淘汰的課桌椅，12月24日備有60組的懷舊課桌椅，當天下午2時至4時間，民眾可憑廢電池15顆（不分大小）或玻璃瓶15支（不分大小），即可兌換懷舊課桌或椅一張，如課桌椅全數兌換完畢，預計可回收廢電池900顆或玻璃瓶900支，成效相當可觀。

環保局長陳宏益指出，清淨園區透過兌換活動促進資源循環再利用、培養民眾愛物惜物的習慣，為懷舊課桌椅找到新主人，廢乾電池與玻璃瓶回收後都能作為產業製程原料，降低環境負擔，園區內的環保耶誕樹更可看出隊部同仁營造節慶氛圍的用心，呼籲民眾響應環保，也不要錯過清淨園區今年最後一場回收廢乾電池及玻璃瓶活動，歡迎把懷舊課桌椅帶回家，共度耶誕佳節。

清淨家園創意耶誕樹回收廢鐵材重新烤漆焊接出耶誕樹，床墊拆下來的廢料及回收物裝飾成雪人。（環保局提供）

清淨家園在平安夜當天舉行懷舊課桌椅兌換活動來。（環保局提供）

懷舊課桌椅兌換活動來，用廢電池或玻璃瓶可將懷舊課桌椅帶回家。（環保局提供）

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