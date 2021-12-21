台中北區4里自來水管老舊漏水 台水斥1.8億汰換1.6公里水管

台水將汰換1.6公里老舊水管，舉辦汰換管線工程動工說明會。（記者蔡淑媛攝）

2021/12/21 22:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北區長青、立人、明德、明新等4里自來水管老舊、水壓低、造成供水量不足，經立委莊競程與台中市議員曾朝榮爭取，台水第四區管理處今天舉行工程動工說明會，總長度15942公尺，預計112年4月底完成汰換。

市議員曾朝榮、立委莊競程服務處主任蔡碧玉表示，中市北區為開發較早期的區域，施工的區域，自來水管線大多約為1987至1996年埋設，近年來因為新建大樓戶數逐漸增加，自來水水壓呈現不足現象，經加壓處理又因管線老舊，經常破管漏水，造成民眾不便，立委莊競程接獲立人、長青、明新、明德4位里長陳情後向自來水公司爭取經費進行規劃。

曾朝榮說，自來水配管老舊破損，爭取管線汰舊換新，改善民生用水水量及水壓、降低漏水率，符合環保與安全性，對當地住戶是一大佳音。

台水第四區管理處副處長張子中指出，計畫汰換的北區4里自來水管線已逾使用年限，恐有漏水、破管之虞，因此規劃將自來水配水管線汰換為較具延展性、耐用、防漏之延性石墨鑄鐵管（DIP），避免日後供水調節水量不足或破管缺水，影響民生用水。

張子中這次工程範圍，包括北區武昌路、漢口路三段與太原路一段周邊範圍。汰換戶數1732戶，預計於2023年4月底完成汰換工程。工程經費，1億8663萬元，由台水公司全額負擔。

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