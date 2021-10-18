台中購物節首周APP下載逾63萬次 登錄金額破12.6億

市長盧秀燕表示，台中購物節首周APP下載已超過63萬次、登錄金額已突破12.6億元。（記者蘇金鳳攝）

2021/10/18 17:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天舉行市長盧秀燕的施政報告，多位市議員關心台中購物節現況，盧秀燕表示，台中購物節開跑首周APP下載已超過63萬次、登錄金額已突破12.6億元，有信心今年可以破百億，感謝中央此次發放振興五倍券，及台中市議會議員支持通過預算，市府團隊會繼續努力，振興台中經濟。

市議員賴義鍠、冉齡軒、劉士州等人皆表示，台中市近來許多外縣市民眾都跑來台中旅遊，也有很多市民出門去消費，未來還有7週，相信買氣會一直延續下去。

盧秀燕表示，今年台中購物節「強強滾」，成績會這麼好有兩個原因，第一，她要感謝中央發放振興五倍券，達到提振各縣市民眾消費情形；第二，她感謝台中市議會各議員通過預算讓活動能夠如期舉辦，目前台中購物節APP下載已超過63萬次，APP下載排行榜第一，與去年下載率相比呈倍增成長，登錄發票金額也已超過12.6億元，有信心今年可以破百億。

此外，議員們也建議市府應該利用購物節的超高人氣，在這段時間多多在台中各區舉辦活動。

盧秀燕表示，台中購物節已辦第3年，大部分民眾及店家有概念，市府去年開始邀集各店家加入特約店家行列，今年特約店家已破4萬家，包括太陽餅文化節搭配台中購物節，另外也有宮廟配合活動送錢母等，齊心振興台中經濟。

經發局表示，今年邁入第3屆的「2021台中購物節」搭配中央振興券上路，祭出超過3億元現金大獎，活動自雙十國慶起跑以來話題不斷，截止昨（17）日為止發票登錄金額已達12.6億元，是去年同期登錄金額的6.6倍；購物節APP總累積下載量也超過63.8萬，活動開跑一週就增加12萬下載次數，顯見台中購物節的高買氣與高人氣。

經發局表示，今年台中購物節結合線上與線下實體活動並行，民眾除了能上購物節APP登錄發票抽現金外，經發局自10月10日起每週六皆舉辦大型活動，地點遍布市區與山海屯區，如11月20日將於太平舉行「太平長億歡樂嘉年華」，及11月27日於大里舉辦「屯區GOGO購」等。

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