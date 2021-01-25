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    不滿前方騎士136市道彎道擋去路 莽男竟亮棍攔車

    一名騎士疑似不滿前方陳姓騎士擋住去路，竟在太平長龍路半路攔車，還拿出棍棒恐嚇。（記者陳建志翻攝「爆料公社」）

    一名騎士疑似不滿前方陳姓騎士擋住去路，竟在太平長龍路半路攔車，還拿出棍棒恐嚇。（記者陳建志翻攝「爆料公社」）

    2021/01/25 20:08

    〔記者陳建志／台中報導〕台中太平長龍路「136市道」，因山路蜿蜒吸引許多重機騎士騎車，不過一名重機騎士疑因不滿前方陳姓騎士過彎時擋住去路，24日竟半路攔車，還從置物箱掏出棍狀物上前理論隨後離開，陳男事後立刻向警方報案，一名騎士並將影像貼上臉書社團，警方表示已掌握男騎士身分，目前已通知到案說明，將依恐嚇罪偵辦。

    一名網友在臉書社團「爆料公社」貼文，表示在太平136市道「你心態是什麼我想請問一下，你急煞把人攔下車拿著「電擊棒」對人家危險，還是人家騎車不會騎的問題嚴重？搞清楚嚴重性，人家不會騎車你繞過去就好了，何必這樣逼車行為？真的很搞事」。

    從影片中可看到，當時有多名騎士同時在太平長龍路「136市道」上行駛，突然間一名男騎士攔下前方的陳姓騎士，還從機車置物箱掏出一根棍狀物上前理論。

    太平分局頭汴派出所黃思融所長表示，該起糾紛發生在24日下午1點左右，一名騎士疑似不滿陳姓騎士（19歲）騎在前面故意擋住去路，因此將陳男攔下，陳男當天就在友人陪同下到警局報案，不過表示對方拿的是一根棍棒，並不是電擊棒，經調閱監視器，已確認該名攔車男子的身分，並通知到案說明，目前依恐嚇罪偵辦。

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