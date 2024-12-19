《屏東》玩樂高、秒遊4國 屏菸2特展超有趣

屏菸8、9號倉庫「世界潮展開」特展展出日本動漫。（記者羅欣貞攝）

2024/12/19 05:30

10號倉庫體驗虛實結合的樂高世界 8、9號倉庫再現英美日法潮流時尚經典

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏菸一九三六文化基地歲末推出兩大特展，樂高迷必訪的「FUN玩樂高風」，七大主題打造充滿驚喜與想像的樂高世界；向經典文化致敬的「世界潮展開」特展，讓觀者宛如秒飛國外，感受一場時尚潮流之旅。

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「FUN玩樂高風」分7大主題

屏菸十號倉庫的「FUN玩樂高風」主題展本月十四日起登場，由丹麥樂高總部參與規劃，以全新策展概念重新詮釋樂高，透過數位互動與實體展品的虛實結合，將樂高融入創意情境體驗空間。

展區規畫「旅行與歷史」、「藝術、設計與音樂」、「娛樂」、「運動與遊戲」、「大自然與動物」、「交通工具」、「科學與科技」等七大主題，從世界奇觀到電影魔法、神秘的太空探索到流行文化時尚代表、夢幻的經典名車到雋永的建築傑作，令人驚豔。

此外，也透過數位互動裝置，完美重現「蒙娜麗莎」向經典名畫致敬，讓樂高街頭畫家為參觀者現場繪製馬賽克肖像，並邀請台灣唯一樂高認證大師黃彥智共同參與規畫，創作六件經典作品，其中包括屏菸屢獲設計獎的「山形牆」，樂高展期至明年四月六日。

「世界潮展開」特展昨起至明年十一月二日在屏菸八、九號倉庫展出，分四大展區，以英國、美國、日本與法國等四個國家的潮流時尚經典為代表。

「世界潮展開」體驗日本動漫

英國展區佈置理髮廳、西服店，讓觀者了解別具一格的英式造型如何影響當代時尚設計；置身美國街頭則隨著嘻哈節奏自由舞動，或在牆上隨興塗鴉，展現狂野無拘束的美式創作本色；經過日本展區，一定要來打一場復古電動遊戲機、扭扭蛋、玩拍貼機，體驗日本風靡世界的次文化和動漫風潮；最後來到法國浪漫優雅的花都，在左岸聆聽香頌樂曲，感受引領時尚潮流的法式風情。

縣長周春米表示，備受親子喜愛的樂高展，運用上百件樂高展品打造世界地圖、艾菲爾鐵塔、超跑等，從傳統積木到最先進科技，感受令人讚嘆的精緻細節；「世界潮展開」有許多原創潮流沉浸體驗，帶領民眾從屏東出發探索不同文化的時尚風潮，歡迎前來參觀。

屏菸10號倉庫的「FUN玩樂高風」主題展，學生專注於樂高積木創作。（記者羅欣貞攝）

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