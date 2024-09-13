原百貨、山川琉璃吊橋 人潮、收入慘跌

美麗的山川琉璃吊橋遊客少。（記者羅欣貞攝）

2024/09/13 05:30

原百貨去年暑假僅約350人 吊橋去年不到萬人參觀、門票僅37萬

〔記者葉永騫／屏東報導〕補助近一億元闢建的屏東「原百貨」，去年七、八月暑假消費人數僅約三百五十人，進駐的商家紛紛解約；山川琉璃吊橋去年吸引不到一萬人參觀，收入僅三十七萬元，屏東審計室要求縣府提出改善計畫，促進消費及觀光。縣府表示，「原百貨」已擬定輔導計畫，將全力協助商家提升營運；並與原住民文化園區合作，強化山川琉璃吊橋的吸引力。

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審計室要求屏縣府提改善計畫

屏東審計室指出，設在屏東勝利星村的「原百貨」，以財務自主、永續經營、委託民間營運管理為目標，讓原住民的文化和商品能夠獲得大眾的認定，原民會從二○一九年到二○二三年補助經費九千五百九十二萬餘元，但區內六家主題商店消費人次僅九萬多人次、創造產值二百四十八萬餘元、提供就業機會十七人。

審計室並指出，原百貨去年三月到十一月每月消費人次皆未超過八百人次，七、八月暑假旺季更跌到三百五十人次以下，部分店家全年營業額甚至未達十萬元，開幕進駐六家主題商店，其中五家經營期滿終止契約，無法吸引民眾參訪。

原民處：原百貨已有4家進駐

另外，山川琉璃吊橋於二○一五年底開放營運，以獨特原民部落風情琉璃珠為最美微笑天際線著稱，富含濃厚族群意象，吊橋雙邊連接瑪家鄉與三地門鄉，並與台灣原住民族文化園區為鄰，周邊景點尚有霧臺遊憩區，且可連結至茂林國家風景區之「紫蝶幽谷」及大武山下吾拉魯滋部落等，但是二○一九年旅遊人次有二十一萬多人次、到了二○二三年只剩下九千六百多人次；門票收入更從八百八十五萬餘減到只剩三十七萬餘元，審計室要求縣府妥善維護成本，並改善行銷策略，提升遊客參訪意願。

交遊處：規劃觀光巴士帶遊吊橋

縣府原住民處長陳美鈴表示，「原百貨」六家廠商已有四家進駐，未來將加強促銷商品，並在假日舉辦活動，吸引更多人潮前來消費及參觀，讓原民文化融入平地。

縣府交通旅遊處副處長倪國鈞則說，為吸引更多民眾參觀山川琉璃吊橋，已和原住民族文化園區合作，帶動三地門、瑪家鄉周邊商機，並搭配觀光巴士，將遊客帶往該處旅遊。

屏東原百貨經營成效差，被屏東審計室要求改善。（記者葉永騫攝）

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