縣市環境永續施政表現 屏縣第1名

二級保育類「水雉」在萬年濕地繁殖。（屏東縣府提供）

2023/11/22 05:30

參採聯合國指標評鑑 連續4年奪得最高等第「優等」

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣環境保護聯盟參採聯合國永續發展目標等指標，評量各縣市政府永續環境施政成果，昨公布成績，非六都的屏東縣今年勇奪全國「縣市環保永續施政表現」第一名，且連續四年奪得最高等第「優等」成績。

與台積電合作處理農廢及廚餘

縣長周春米表示，本次考核榮獲全國第一的最重要原因，包括完善再生能源發展策略，有效逐步提升設置量，並達成民生用電RE100目標，解決農村高齡化與沿海地層下陷的難題，另外還首創「海廢帶回、漁獲自肥」及農業廢棄物處理鏈等策略，同時與台積電合作共同處理農廢及廚餘，榮獲總統盃黑客松卓越團隊獎。

推廣綠建築 解決枯水期乾旱

在低碳永續城市發展方面，建置屏東縣智慧運輸平台與都市幹道智慧交通控制等，推廣綠建築、提升綠地面積與協助低碳家園降低都市熱島效應，為守護在地珍貴動、植物，保育濕地與自然棲地，以禁伐補償保育原民區林地，實踐陸域保護；在面對氣候變遷上，開發伏流水，解決枯水期乾旱之苦，並以農業保單，守護廣大農民。

縣府環保局強調，屏縣府重視國際合作夥伴關係，踴躍參與各項國際永續評比及會議，分享氣候變遷因應策略模式，二○二○至二○二二年連續三年維持國際碳揭露平台「具領導力」評等，並以零預算模式發展綠能經驗於今年全球智慧解決方案報告書獲「可複製性及可拓展性」指標最高分。

推動住商節電 便捷低碳交通

環保局指出，縣府著手研擬屏東縣二○五○年淨零碳排路徑，從推動住商節電，邁向低碳家園、轉型綠色工業，多元經濟產業、便捷低碳交通，完善運輸系統、發展再生能源，強化用電自給到增加自然碳匯，由縣府各局處擬定策略，再經「屏東縣低碳永續發展及氣候變遷因應推動會」共同整合及落實，規劃於二○三○年前累積減碳量三十％、二○四○年累積減碳量六十五％，並於二○五○年與世界同步實現淨零碳排的目標。

屏縣海豐有機專區提供中小學營養午餐團膳食材。（屏東縣府提供）

非六都的屏東縣今年勇奪全國「縣市環保永續施政表現」第一名，圖為全民造林運動，縣府鼓勵學童共同參與植樹。（屏東縣府提供）

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