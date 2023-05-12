全台最早 恆春玉荷包搶市 少雨果肉更甜

恆春玉荷包全台最早上市，將送往北農拍賣。（記者蔡宗憲攝）

2023/05/12 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕全台最早採收的恆春「玉荷包」荔枝，被形容是「恆春的母親節禮物」，首批上市的玉荷包昨天送往北農拍賣，預估每公斤拍賣價格將落在五百元上下，平均一顆約十元；受南部乾旱少雨影響，今年玉荷包也比往年來的甜，更受消費者青睞。

首批上市每公斤估五百元

恆春半島玉荷包荔枝因氣候因素收成較早，首批上市的玉荷包曾在拍賣市場出現一公斤一千二百元高價，平均每「顆」超過四十元，近年價格則在四百至六百元間。

今年玉荷包收成穩定，首批上市預估與去年每公斤五百元價格相當。搶到「頭香」的恆春鎮農會資深果農嚴家華指出，今年春季雖乾旱少雨，但天氣平穩，果園保持七成產量。

恆春鎮農會總幹事林順和表示，恆春玉荷包約種植面積約二百公頃，是全台最早上市的玉荷包荔枝，果肉甜美多汁、有彈性，甜度可達十六度，比外縣市玉荷包甜約兩度，且有特殊奶香氣，與其他地區荔枝風味不同，常有旅外居民特地訂購一解鄉愁。

因於產季全台最早，價格高，為防竊賊偷採，恆春警分局特別實施「護荔專案」，由巡邏員警到荔枝產區、產銷班、包裝場、農產集散處等地加強巡查，並針對無人看守的果園增設巡邏箱，結合地方巡守隊增加巡邏頻率，不讓宵小有可乘之機，守護農民心血。

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