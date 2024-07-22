墾丁合界海域觸摸海龜 潛水客觸法恐挨罰30萬

墾丁合界海域觸摸海龜，潛水客觸法恐挨罰30萬元。（圖由海巡提供攝）

2024/07/22 10:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕保育類生物海龜不得觸碰，已經是相當普遍的常識，但海巡署仍接獲民眾報案，在墾丁合界岸際海域發現潛水客觸摸海龜情形，違反野保法恐挨罰30萬元，南部分署第六岸巡隊鎖定1名男性潛水客，查證後已函送法辦。

海巡署南部分署第六岸巡隊依據民眾提供之影片循線過濾查訪，最終鎖定1名男性潛水客，經與當事人查證後，表示確實於墾丁合界岸際從事潛水活動時有觸摸海龜行為，後續將該男子依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

請繼續往下閱讀...

海巡署表示，民眾從事水上活動時，面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，違者依據野生動物保育法第18條規定可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」報案專線檢舉，以共同守護台灣珍貴的海洋野生動物。

海龜皮膚上通常有保護黏液，如果人類因為好奇去觸碰，可能會害海龜遭到細菌感染，而且海龜是容易緊張之生物，突然被人類觸摸，會使海龜受到驚嚇逃離，未來可能不再洄遊到原地，甚至造成死傷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法