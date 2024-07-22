為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

墾丁合界海域觸摸海龜 潛水客觸法恐挨罰30萬

墾丁合界海域觸摸海龜，潛水客觸法恐挨罰30萬元。（圖由海巡提供攝）

墾丁合界海域觸摸海龜，潛水客觸法恐挨罰30萬元。（圖由海巡提供攝）

2024/07/22 10:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕保育類生物海龜不得觸碰，已經是相當普遍的常識，但海巡署仍接獲民眾報案，在墾丁合界岸際海域發現潛水客觸摸海龜情形，違反野保法恐挨罰30萬元，南部分署第六岸巡隊鎖定1名男性潛水客，查證後已函送法辦。

海巡署南部分署第六岸巡隊依據民眾提供之影片循線過濾查訪，最終鎖定1名男性潛水客，經與當事人查證後，表示確實於墾丁合界岸際從事潛水活動時有觸摸海龜行為，後續將該男子依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

海巡署表示，民眾從事水上活動時，面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，違者依據野生動物保育法第18條規定可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」報案專線檢舉，以共同守護台灣珍貴的海洋野生動物。

海龜皮膚上通常有保護黏液，如果人類因為好奇去觸碰，可能會害海龜遭到細菌感染，而且海龜是容易緊張之生物，突然被人類觸摸，會使海龜受到驚嚇逃離，未來可能不再洄遊到原地，甚至造成死傷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
墾丁廢漁網纏住2海龜 民眾救援成功
2024/07/04 05:30

墾丁廢漁網纏住2海龜 民眾救援成功
澎湖漁船北海作業意外捕獲海龜 急送傷病龜收容中心安置
2024/06/20 11:27

澎湖漁船北海作業意外捕獲海龜 急送傷病龜收容中心安置

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行
高美濕地點仙女棒拍「火畫時光隧道」 最高可罰25萬
2024/06/24 13:32

高美濕地點仙女棒拍「火畫時光隧道」 最高可罰25萬
西嶼合界沙灘鯨豚陳屍 為罕見短肢領航鯨
2024/07/22 10:00

西嶼合界沙灘鯨豚陳屍 為罕見短肢領航鯨

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播