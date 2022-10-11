九如談政見 周春米︰發展精緻農業

民進黨屏東縣長參選人周春米昨天清晨即展開行程，強調未來也會繼續推廣運動。 （周春米競選總部提供）

2022/10/11 05:30

行程滿檔 訪潮州、竹田參加路跑推廣運動 九如說理念 細數政績爭取支持

〔記者羅欣貞、李立法／屏東報導〕昨天是國慶日，民進黨屏東縣長參選人周春米清晨六點就展開行程，前往潮州及竹田等地參加國慶活動，與鄉親共同歡慶，並到九如鄉舉辦政見說明會，細數擔任立委期間為地方爭取多項建設及未來施政目標，爭取選民支持。

周春米表示，潮州河堤邊的有社區志工一起打造的庭院咖啡，居民平常運動完都會在這裡休憩，社區主動參與，也讓潮州和竹田的鄉親都培養了慢跑散步的好習慣，打造健康的城鎮，未來她也會繼續推廣運動，打造幸福健康的城市。

晚間則前往九如鄉舉辦政見說明會，周春米指出，九如是六大發展區分區之一，未來屏北「農業再升級」將​以發展精緻農業為主，提升農業技術，減少中間剝削，增加外銷通路，讓農民收入增加，吸引青年農民加入。

周︰爭取前瞻補助全人照顧園區

周春米指出，過去她為九如爭取多項建設，包括全人照顧園區，獲得前瞻一千六百萬元經費補助，在日照中心，提供失能長者基本生活照顧，邀請專業教練及物理治療師安排多元運動課程，並設有一鄉鎮一特色遊戲場，有室內沙坑、溜滑梯、球池、彈跳床等遊戲設施，以及藏書超過三千本的繪本屋。

傳承客家文化 行銷屏東客家館

三天雙十連假，屏東市熱門景點均湧入旅遊人潮，周春米特別介紹屏菸一九三六文化基地中的屏東客家館，以及兩年前她和屏東縣政府共同向行政院客家委員會爭取的屏 東客家文物館，強調要讓屏東的客家文化能繼續掛上添丁燈，香火不斷，綻放下一個百年。

蘇清泉轉發推薦信 爭取支持

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉昨天則透過臉書轉發一封寫給屏東鄉親的信，引述國民黨前台北市議員羅智強推薦醫師蘇清泉的觀點，認為民進黨在屏東執政已經二十四年，積弊沉痾極為深重，就像一個重病的病人，需要好的醫生來醫治，希望鄉親支持蘇清泉，給屏東一個改變的機會。

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