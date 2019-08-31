秋冬國旅補助 遊小琉球加碼

2019-08-31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕秋冬擴大國旅補助九月開始實施，「離島」可以加碼多一次補助，還有「不限平假日」的彈性，小琉球八月受颱風侵襲又逢農曆的鬼月，觀光人氣大消退，琉球鄉民喜迎補助，希望更多人前往觀光消費。

住宿每房折抵千元 離島多一次

面對中國禁止自由行、緊縮團客手法，交通部觀光局祭出卅六億台幣的「擴大秋冬國民旅遊」措施，其中「自由行」每房可折抵一千元，一人限一次，但這次補助還獨列若前往離島，能再優惠一次，對八月觀光受挫的小琉球堪稱利多。

琉球鄉觀光發展協會理事長洪豪昇指出，今年八月與民俗禁忌月重疊，颱風豪雨多次造成交通船停航，觀光業續狂掉，業者十分期待秋冬補助拉抬消費人氣。有人主動將所有參與補助的民宿名單po上當地臉書社團，供遊客選擇。

墾丁業者盼改善交通 吸引遊客

墾丁福華飯店則指出，中國自由行旅客預計九月中消化完畢，屆時將對墾丁旅宿業造成影響，補助雖能刺激國旅，但完全填補缺口機率不高，還是希望能改善交通，吸引更多遊客來墾丁觀光。

屏縣府將辦系列活動 增加人氣

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，此次補助時間到年底，縣府將從九到十月舉辦一系列活動帶動人氣，例如楊丞琳、白安領銜的「秋天不吶喊」，行銷屏東在暖冬季節是個絕佳旅遊地區。

可平日住本島、假日住小琉球

黃國維說，離島加碼還有「不限平假日」彈性，可設定週五住屏東本島鄉鎮市、週六住小琉球，兩晚都享優惠；國旅團客也有東港、恆春及竹田三鄉鎮的小鎮漫遊行程，意者可洽旅行社，另有不同補助。

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