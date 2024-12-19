屏東為學童營養續辦「班班喝鮮乳」！偏鄉師：都市才覺得多餘

班班喝鮮乳中央喊停，屏東縣為學童營養將續辦。（資料照，屏縣府提供）

2024/12/19 18:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「班班喝鮮乳」受限於學校冷藏設備，許多學校採用保久乳，農業部決定停辦。但身為農業大縣的的屏東，屏縣府認為學童鈣質攝取補充仍有其必要性，將透過各校冷藏設備採購，將續辦「班班喝鮮乳」。

「都會區當然覺得鮮乳多餘！」一名偏鄉縣內教育行政人員認為，在許多偏鄉及山區，無論是鮮乳或保久乳，對於部分孩子來說都是難得的營養及鈣質補充，對於成長非常有幫助，可以理解都會縣市大概是人力吃緊而反對，但偏鄉教師肯定覺得對學生有益。即使忙也很值得。

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屏東縣酪農年產量約73000公噸，屏縣府農業處表示，班班飲鮮乳政策實施後，供應學童鮮乳總量原本就不影響整體銷售，因此班班飲鮮乳政策主要目的是學童鈣質攝取補充，屏東縣持續配合農業部相關政策執行，不致於嚴重影響鮮乳產量及價格。

屏縣府教育處則指出，由於鮮乳長時間置於常溫會變質，可以體會中央決定班班喝鮮乳政策暫緩的決定。目前屏東縣實施班班喝鮮乳一年所需經費約3100萬元；由於調查後有9成以上學校有續辦意願，因此，會繼續推動各校冷藏設備的採購，除了爭取中央補助之外，縣府將承擔相關費用，後續亦將滾動式檢討，調整成適當方式執行。

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