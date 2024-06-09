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東港黑鮪魚季觀光人潮釀停車亂象 警：加強取締，還路於民

東港黑鮪魚季觀光人潮釀停車亂象，警方取締。（警方提供）

東港黑鮪魚季觀光人潮釀停車亂象，警方取締。（警方提供）

2024/06/09 19:01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕端午節連續假期，加上東港黑鮪魚季吸引滿滿人車潮，東港警方取締華僑市場前人行道違規停車時，引發攤商有不理性言詞與行為，甚至有民眾回嘴「拿個東西，十秒而已」等語，警方強調，機車請停放在規劃之停車格內或東港漁會前廣場，將持續針對該路段違規車輛加強取締。

東港警方表示，東濱派出所員警於今（9）日12時許在取締華僑市場前人行道違規停車，致攤商有不理性言詞與行為，警方仍依法執行取締，6月迄今已告發120件違規停車。警方呼籲人行道上切勿違規停車，機車請停放在規劃之停車格內或東港漁會前廣場，分局仍將持續針對該路段違規車輛加強取締，還路於民。

警方提醒，端午連假期間湧入大量人車潮，超過東港漁會停車場停車空間容量，漁會停車場採雙車道收費，達滿載狀況時，欲進入朝隆路車輛於中山路、朝隆路口管制，將車輛引導往進德大橋新園鄉端迴轉後，再沿進德大橋右轉朝隆路依序進入漁會停車場，增加儲車空間，另於朝隆聖堂前設立前方停車場已滿告示牌，供民眾提前預知，引導車輛由朝隆聖堂缺口處左轉，另至中山路立體停車場停放車輛，請駕駛人耐心等候入場。

東港黑鮪魚季觀光人潮釀停車亂象，警方取締。（警方提供）

東港黑鮪魚季觀光人潮釀停車亂象，警方取締。（警方提供）

東港黑鮪魚季觀光人潮釀停車亂象，警方取締。（警方提供）

東港黑鮪魚季觀光人潮釀停車亂象，警方取締。（警方提供）

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