賓士皮卡一連撞4車 台88線進潮州路口上班尖峰一度回堵

潮州鎮延平台與屏75線路早上發生嚴重車禍。（圖由警方提供）

2024/06/06 11:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮延平路與屏75線路口今天早上7點55分發生交通事故，1輛皮卡車不知何故，疑似未見前方停等紅燈的4輛休旅車及廂型車就逕自撞上，由於當地是從台88線進入潮州鎮的樞紐路口，又逢上班尖峰時間，一度釀回堵，所幸5名駕駛中4人無礙，但仍有1人送醫。

警方表示，今天上午7時55分許，獲報在潮州鎮延平路與屏75線路口發生交通事故，現場4部自小客於該路口等紅燈時，遭後方1部黑色皮卡車追撞造成推撞車輛事故，立刻派遣員警前往處理。

國內俗稱為皮卡的「PICK UP」車型在國產車廠加入生產後能見度越來越高，但由黃姓男子所駕駛的賓士皮車，因總代理尚未有導入相對罕見，而擁有柴油引撆高扭力的該輛皮卡車撞擊力道強大，當下更是相對高速的撞進靜止車陣。

前方雖皆為休旅車或廂型車，仍不敵皮卡衝擊，當場如同保齡球般被撞得四散，最前方的休旅車還疑似從外側車道被撞至部分於內側車道內，中間3輛車則是四散於路旁。

警方指出，其中1名駕駛人受傷，經檢測現場另4位駕駛人酒測值為0，另名傷者因送醫尚未酒測，警方呼籲駕駛車輛應隨時注意前方狀況，保持安全距離，以策安全。

潮州鎮延平台與屏75線路早上發生嚴重車禍。（圖由警方提供）

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