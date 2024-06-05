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墾丁端午連假七成訂房不如預期 業者嘆：暑假皮要繃緊

恆春半島及台東旅遊住宿僅約七成左右，預估將超過六萬車潮湧向景點，人車潮將集中在前兩天。（資料照，記者蔡宗憲攝）

恆春半島及台東旅遊住宿僅約七成左右，預估將超過六萬車潮湧向景點，人車潮將集中在前兩天。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2024/06/05 20:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕週末就是三天的端午連假，出國潮加上天候不穩定，恆春半島及台東旅遊住宿僅約七成左右，預估將超過六萬車潮湧向景點，人車潮將集中在前兩天，屏東警方預計啟用調撥車道及分流措施，呼籲民眾遵守疏導，並避開北返集中的十日下午時段。

端午連假是今年最後一個連續假日，加上是暑假前哨，往年都是平均高達九成以上的住房，但近期天候不穩定加上出國潮，雖然花東人潮因震災減少，但包括小琉球及墾丁訂房率都差強人意，假期第一天部分業者達到九成，第二天大約八成上下，最後一個晚上更低於五成以下，是近年罕見的觀光狀況。

「今年觀光業皮要繃緊了！」當地房間數最多的墾丁福華飯店表示，端午連假的訂房率出乎意料的「不高」，影響的因素可能很多，也只能在連假第三天後推出四人房約四千二的低價，比起連假期間低約一半價格，也希望讓國旅民眾看到平價住宿，挽救今年旅遊旺季的住房。

雖然住宿不如預期，但屏東警方仍預估超過六萬車潮湧向恆春半島，針對水底寮至枋山地區，由於連接台東及墾丁車潮，南下將於台一線四三六公里（水底寮五岔路口）到四四五‧五公里（嘉和路口）視車潮調撥車道，車多狀況除了採燈控輪放方式，也將拉長車道縱深，以利車流順利匯集成一車道，並結合三工處出動空拍機，嚴密監控沿線車流，即時派遣警力快速疏導車多壅塞路段。人潮眾多的墾丁大街晚間則進行「人車分流」管制。

至於難解決的北返壅塞狀態，九日下午後北上調撥車道策略，仍將機動到車流匯集回堵的台一及台九線三叉路口，後段則連接沿山公路分流，多個假期有效疏導後，這次也將延續這個策略執行，警方呼籲用路人行經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，將加強取締違規車輛。

恆春半島及台東旅遊預估將超過六萬車潮湧向景點，警方將調撥車道因應。（警方提供）

恆春半島及台東旅遊預估將超過六萬車潮湧向景點，警方將調撥車道因應。（警方提供）

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