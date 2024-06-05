全國唯一結合寵物醫療美容訓練服務 屏東動物之家試營運

屏東縣動物之家提供寵物美容訓練。（屏東縣政府提供）

2024/06/05 19:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府在原隘寮營區新建屏東縣動物之家，打造毛小孩樂園，6月試營運，全區6月30日正式啟用，是全台唯一結合動物友善收容及野生動物救傷暫時安置、寵物行為訓練、寵物醫療及美容的多功能園區，還引進動物水療復健機，讓需要長照服務的「老毛孩」也能放鬆訓練。

「給浪浪們一個新的家！」屏東縣政府為解決流浪犬貓收容空間不足問題，打造更優質的收容環境，在原隘寮營區打造屏東縣動物之家，以友善收容、重回家庭、生命教育與親子遊憩為規畫目標，讓動物之家轉型為多功能送養及生命教育中心。

屏東縣動物之家斥資2億762萬元，佔地3.7公頃，收容區委託社團法人台灣愛狗人協會辦理，動物醫院、寵物美容及行為訓練將由大仁科技大學進駐，動物救傷部分則先由農業處負責；原本屏科大的公立犬貓中途之家未來將繼續扮演中繼的角色，新進的流浪動物會先送往該處，經相關評估後再送到動物之家，讓民眾認養。動物之家收容隻數上限為犬500隻、貓80隻，截至5月31日已收容犬隻137隻、貓67隻。

屏縣府說，6月1日起附設動物醫院試營運，院內配置有超音波檢查、動物專用X光機、外科無菌手術室，還有高壓氧艙治療、針灸規劃。候診間區分為貓狗兩區，提供毛孩子舒適的看診環境。

園區的寵物美容及行為訓練，除了提SPA與修剪服務、寵物用品販售，還有全國第二台的動物水療復健機，提供物理沐浴治療，讓需要長照服務的老毛孩也能放鬆訓練。

屏東動物之家設有有全國第二台動物水療復健機。（屏東縣政府提供）

屏東縣動物之家全區將於6月30日正式啟用。（屏東縣政府提供）

屏東動物之家設有高壓氧醫療艙。（屏東縣政府提供）

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