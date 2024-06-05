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首頁　>　屏東縣

全民運屏東服裝像酸痛貼布？議員批不美觀 縣府：未定案

屏縣全民運相關人員接獲的服裝尺寸參考圖。（屏東縣議員陳揚提供）

屏縣全民運相關人員接獲的服裝尺寸參考圖。（屏東縣議員陳揚提供）

2024/06/05 13:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024年全民運動會10月將在屏東縣登場，各項籌備工作如火如荼展開中，屏東縣議員陳揚今天（5日）在議會質詢時，批屏東全民運的服裝設計，像是貼了酸痛貼布的貼紙，完全沒有美感，選手看了不喜歡。縣府教育處則表示，代表隊的服裝還沒有定案，目前所見為裁判服裝試尺寸的樣品，樣式都還在修改中。

最近縣內有全民運相關人看到服裝尺寸參考照片時十分訝異；屏東縣議員陳揚今天在議會質詢時，出示他接到的基層反應的服裝照片表示，「美觀在哪裡？你覺得好看嗎？」，看起來像貼著酸痛貼布在上面的貼紙，之前縣府說過LOGO是以老中青一起來設計，但現在看到這款服裝，「實在看不懂」，這是屏東的美感嗎？主辦的縣市竟做出這樣的設計？

陳揚還以前兩年屏東縣代表隊的服裝照片為例表示，前兩年全民運的衣服，很明顯，衣服的胸口處有大大的「屏」字，這才有高度的辨別度，一看就知道屏東來的啊，沒有想到才隔兩年，服裝差這麼多。

屏東縣體育發展中心主任黃柏翰回覆表示，這些只是廠商打樣給裁判、選手去量尺寸 ，還沒有確定是這個版本，服裝有貴賓、代表隊的服裝、裁判的服裝等，選手的也會統一再製作，所有的版本都還沒有確定，最後的版本絕對不會這樣。

屏東縣議員陳揚質疑服裝不美觀。（記者羅欣貞攝）

屏東縣議員陳揚質疑服裝不美觀。（記者羅欣貞攝）

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