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首頁　>　屏東縣

兒童節連假去哪玩 屏東推1日遊至3日遊行程

2024/04/02 15:37
屏東書院將有兒童節市集。（屏東縣政府提供）

屏東書院將有兒童節市集。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接兒童節4天連假，屏東縣政府規劃一系列「童趣屏東」連假旅遊行程，有1日玩、2日行及3日旅，提供親子不同的假期體驗，涵蓋屏東親子歡樂行、屏東文化之旅、屏東自然精華遊、宗教文化巡禮、古蹟尋訪與星空之夜、屏東SOLO、風域半島、穆斯林友善等8個主題，縣府歡迎全國各縣市民眾前來屏東深度一遊。

屏東縣政府交通旅遊處表示，「童趣屏東」從海洋探險到自然探索，從文化體驗到創意工作坊，可讓旅人暢玩屏東景點，並參與連假期間主題活動，其中包含大鵬灣帆船生活節、台灣祭、高樹新豐親水公園：兒童夢樂園、屏東可可巧克力園區：兒童巧克力新樂園、屏菸1936文化基地：金葉俱樂部市集、勝利星村創意生活園區：舊好勝親子共享市集及屏東書院：兒童節市集等期間限定活動。

大鵬灣帆船生活節。（屏東縣政府提供）

大鵬灣帆船生活節。（屏東縣政府提供）

1日遊可來趟親子歡樂行，上午先參訪國立海洋生物博物館及車城共融遊戲場，午後時光再前往全台僅存的50D（噸）大物車的潮州鐵道園區、潮好玩幸福村及屏東戲曲故事館感受在地布袋戲文化共度美好時光。

另外，也可安排「古蹟尋訪與星空之夜」的2日遊，先到雙流國家森林遊樂區觀賞豐富自然生態，接著到四重溪溫泉公園-水豚園區、砂島貝殼砂展示館進行文教學習，下午前往墾丁大灣遊憩區參與「2024台灣祭」，最後於龍磐公園觀賞星空，舒適愜意，歡慶兒童假期的到來。隔天前往「港口社區」DIY體驗，下午再到後灣社區手作在地美食體驗，最後至屏東「星」亮點10大觀星場域的海口港沙灘體驗地方良好的生態環境與美好星空。

台灣祭。（屏東縣政府提供）

台灣祭。（屏東縣政府提供）

而3日遊行程則推薦備受矚目以屏東旅遊專書主題的「屏東SOLO」特色遊程，走訪在地大街小巷景點，在體驗與探訪之中，深刻感受屏東生態之美，更加理解人與大自然的共生共榮之道。另外，也特別於兒童連假期間舉辦系列活動，只要於兒童連假期間搭乘185雙層巴士、508神山線及185沿山可愛咖線，就可獲得寶貝放電護照組一份，也可至「屏東GO好玩」臉書參加抽獎活動。

交旅處呼籲，出外旅遊務必選擇合法旅宿，以確保住宿品質與人身安全，切勿入住未合法申請登記及違規擴大營業房間之旅宿業者，歡迎民眾持續關注鎖定屏東最新旅遊資訊。相關活動訊息請上「屏東旅遊網」及「屏東go好玩」臉書及IG查詢，也可下載「屏東go好玩」APP。

青山環抱的高樹鄉新豐親水公園。（記者羅欣貞攝）

青山環抱的高樹鄉新豐親水公園。（記者羅欣貞攝）

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