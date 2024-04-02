6年成長2成 屏東縣自來水普及率突破7成

屏東縣政府推動自來水說明會。（屏東縣政府提供）

2024/04/02 12:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為鼓勵民眾裝設自來水，屏東縣政府積極爭取自來水外線補助，全縣自讓用戶負擔費用大幅降低；經過6年多來努力，來水普及率目前已突破7成。

屏東縣政府今天（2日）表示，2017年時屏東縣自來水普及率僅50.83%，6年多來縣府與經濟部水利署、台水公司攜手為提供縣民安全無虞的用水環境一起打拚，今年（2024年）3月屏東縣自來水普及率終於正式突破7成，成長將近2成，約增加5萬8千多用水戶。

屏縣府說明，提升自來水供水普及率為近年來重要縣政之一，自2015年起至今，經濟部水利署核定屏東縣自來水用戶設備外線補助金額約8.95億元，其中縣府編列縣自籌配合款約2.98億元。為使供水普及率繼續上升，縣府將持續編列補助經費，提升民眾用水意願，鼓勵民眾接用自來水。

屏東縣政府水利處表示，為了慶祝屏東縣自來水普及率正式突破7成，屏東縣政府將與台水公司、經濟部水利署共同於4月15日舉辦「屏東縣自來水普及率突破70%，幸運用戶送好禮」活動，感謝鄉鎮市公所、各級民代等共同協助，尤其村里鄰長等都大力協助宣導、意願調查及協調水電收件等。

送好禮活動為自來水普及率達70%的該名幸運用戶可獲得最大獎-11KG滾筒變頻省水洗衣機1台，同時加碼達成普及率70%之前5名及後5名用戶，每人可獲得小型家電1台。

水利處說明，未來縣府團隊、台水公司將持續努力，使更多民眾能享有基本用水權益，維護民眾用水安全，朝屏東縣自來水普及率達8成的目標邁進。

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