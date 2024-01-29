屏東燈節假日及春節免費導覽服務 帶領民眾漫遊燈區

屏東燈節假日及春節提供免費導覽服務。（記者葉永騫攝）

2024/01/29 16:56

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東燈節為新年走春熱點之一，為讓民眾更深入了解燈飾創作風格與理念，屏東縣政府於每週假日及春節（初二至初五）期間，晚上7點及8點在縣民公園1號服務台，提供免費導覽服務，沿途將導覽「龍躍屏東」、「曼陀羅穹頂」、「藍月」等多組燈飾，活動場次不需預約，歡迎有興趣的民眾，一起隨導覽員腳步漫遊燈區，欣賞燈飾藝術並了解縣民公園前世今生的歷史文化。

縣府傳播暨國際事務處表示，讓遊客更深入了解屏東燈節燈飾所蘊含的歷史文化及創作理念，特別提供免費導覽服務，導覽路線將從縣民公園1號服務台出發，經過主燈-龍躍屏東、地坑-天空聚落探險，再至神秘樹、曼陀羅穹頂、藍月等燈飾，最終抵達地標塔，沿途民眾若遇到導覽隊伍，也可一起加入欣賞聆聽。

傳播處說，許多民眾參加導覽後，對於燈飾及縣民公園的歷史文化皆表現出高度的興趣，在志工們的細心解說下，讓到訪遊客更深入了解縣民公園紙漿廠時的歷史文化及前世今生。

縣府表示，2024屏東燈節將推出系列精采活動，其中，2月13、14日在縣民公園地坑，安排獨具風格的特色馬戲，陪伴大家度過新春假期；此外，2月25日在縣民公園糖晶體及2號出口處，由萬隆國小溜冰舞龍隊、戰鼓隊、電音三太子、全樂閣木偶劇團及紙風車劇團共同演出，歡迎民眾在春節期間來屏東走春賞燈。

屏東燈節假日及春節免費導覽服務受到民眾歡迎。（屏東縣政府提供）

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