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屏縣警局新任主任祕書、東港及里港分局長 今交接就任

屏東縣警局舉行主任祕書、東港、里港新任分局長交接就任典禮。（記者葉永騫攝）

屏東縣警局舉行主任祕書、東港、里港新任分局長交接就任典禮。（記者葉永騫攝）

2024/01/29 11:03

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警局於今天上午舉行新任縣警局主任祕書郝心誠、東港分局長林志弘、里港分局長温基興交接就任典禮，由副縣長黃國榮主持，縣警局長戴台㨗擔任監交人，多位民意代表與貴賓出席與會，場面簡單隆重。

新任主祕郝心誠中央警察大學64期行政警察學系、國立中山大學政治經濟研究所碩士畢業，歷任金門縣警局金城分局、雲林縣警局虎尾分局與花蓮縣警局花蓮分局長、嘉義市警局主任秘書等重要職務。

新任東港分局長林志弘，中央警察大學61期法律學系畢業，歷任台東縣警局成功分局、關山分局、台東分局副分局長、成功分局及關山分局分局長等重要職務。

新任里港分局長温基興，中央警察大學61期資訊管理學系、資訊管理研究所碩士畢業，歷任高雄市警局仁武分局督察組長、花蓮縣警局玉里分局及雲林縣警局斗南分局長等重要職務。

原任屏東縣警局主任秘書劉清俊榮陞高雄市警局督察，東港分局長張世儒調任新竹縣警局竹北分局長，里港分局長何明祥調任嘉義市警局第一分局長。

副縣長黃國榮對新任主任秘書及分局長表達誠摯的祝福與恭賀之意，由於年節將至，交通、治安工作繁重，期望新任分局長加強非法槍械、不良幫派、暴力犯罪、毒品、詐欺及交通等案件加強查緝，讓人民安居樂業，共同創造和諧安寧的社會。

新任東港分局長林志弘（左）、新任里港分局長温基興就任（右）。（記者葉永騫攝）

新任東港分局長林志弘（左）、新任里港分局長温基興就任（右）。（記者葉永騫攝）

屏東縣警局里港、東港新任分局長交接就任。（記者葉永騫攝）

屏東縣警局里港、東港新任分局長交接就任。（記者葉永騫攝）

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