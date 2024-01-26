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首頁　>　屏東縣

狠夫痛毆妻子致死還指侵拍私處 判無期徒刑定讞

曾男涉嫌痛毆妻子致死，又指侵、竊錄隱私處，被判無期徒刑定讞。（資料照）

曾男涉嫌痛毆妻子致死，又指侵、竊錄隱私處，被判無期徒刑定讞。（資料照）

2024/01/26 12:02

〔記者張文川／台北報導〕屏東縣曾姓男子酒醉後痛毆、腳踹妻子至少60下，甚至當街指侵並竊錄私密處，曾妻送醫急救不治，法院一審、二審皆依妨害性自主、殺人等罪，將曾男判處無期徒刑；案經上訴，最高法院昨駁回曾男上訴，判無期徒刑定讞。

判決指出，曾男與妻子都是西瓜採收工人，2021年12月15日晚間9時許，夫婦一同前往同事友人家喝酒，隔天凌晨1時許，夫婦先後離去，曾男遲遲未見其妻返回屏東楓港住家，於是折返回去找她，途中2人發生爭吵。

凌晨1點37分至53分之間，曾男自認受到妻子言詞刺激，惱羞成怒痛毆妻子，揮拳重擊老婆的頭部、用力掌摑，又出腳重踹至少50下，將妻子壓制在地，以右膝重壓妻子，隨後身體躍起再重壓妻子，反覆動作超過10次。

曾妻不堪丈夫連番重擊，躺地陷入昏迷，曾男竟像抓狂一般指侵妻子，還拿出手機錄影拍攝妻子的胸部、私處等。曾妻後來被送醫急救，不久即宣告不治身亡。

警方獲報調查後，依家暴妨害性自主、家暴殺人等罪移送，屏東地檢署起訴。一審屏東地院認為曾男殺妻手段殘忍，判處無期徒刑；二審高雄高分院維持一審刑度，仍可上訴。最高法院昨駁回上訴，判無期徒刑定讞。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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