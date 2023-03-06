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    首頁　>　屏東縣

    屏東大學自立專班3年有成 助7名心智障礙青年成長、就業

    屏大舉行草地音樂會，自立生活專班青年們展現才藝。（記者羅欣貞攝）

    屏大舉行草地音樂會，自立生活專班青年們展現才藝。（記者羅欣貞攝）

    2023/03/06 15:18

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕有感於心智障礙者在高中職畢業後，往往因無法繼續升學而待在家中，國立屏東大學在教育部支持下，成立「自立生活專班」，讓心智障礙青年每週到大學上課2天，修習大學課程學分，3年來7位青年不斷成長、建立自信，還有人已經穩定就業。

    由屏東大學特教系教授黃玉枝所帶領的「自立生活專班」，在教育部補助下從3年前展開，參與計畫的心智障礙青年無須付費，每週到到屏大上課2天，修習學分但不拿學位，他們可以和一般的大學生互動交流，還有學伴一起上課；智青們從中培養自信心，豐富生命經驗，師生們也能更了解智青。

    特教系教授黃玉枝表示，過去常待在家中的心智障礙青年，透過計畫和外界有更多接觸，也有明顯進步，尤其人際互動變得自在活躍，就業機會也增加，1位曾有選擇性緘默症的學員，已經到科技公司庇護工廠工作，也有學員已在洗車場工作2年，還能自己存錢買機車；雖然自立專班3年計畫即將結束，但學員、家長反應熱烈，希望未來還能持續辦理。

    為期3年的計畫今年3月結業，學員們今天（6日）下午在屏大民生校區舉辦的《特教心勢力-DOG樂愛有你》草地音樂會中演出，江典諭表演大提琴、管盈妤演出國標舞、李沛諭唱歌，自信展現才藝贏得熱烈掌聲。

    管盈妤開心表示，自己已學會從潮州坐車到屏東上課；江典諭則說，今年3天2夜的畢業旅行到日月潭、杉林溪，全程都是和同學們一起規畫，這幾年的課程讓他認識很多朋友，很喜歡到學校上課。

    今天下午舉行的《特教心勢力-DOG樂愛有你》草地音樂會活動在民生校區輔助犬訓練教室旁草地舉行，除了「自立生活專班」心智障礙青年才藝表演、學習輔助犬互動體驗、市集等之外，還邀請台灣之光、曾多次獲得身障者國際鋼琴大賽首獎、今年35歲的自閉症音樂家李尚軒現場演奏，並辦理新書《自閉與自在：天才鋼琴家李尚軒成長之路》簽書會。

    江典諭演奏大提琴。（記者羅欣貞攝）

    江典諭演奏大提琴。（記者羅欣貞攝）

    管盈妤表演國標舞。（記者羅欣貞攝）

    管盈妤表演國標舞。（記者羅欣貞攝）

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