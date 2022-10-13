為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    「種樹百里」爛路傷民引爆怒火 周春米今赴三工處督促

    屏鵝公路工程回填狀況極差，駕駛人抱怨連連。（記者蔡宗憲攝）

    屏鵝公路工程回填狀況極差，駕駛人抱怨連連。（記者蔡宗憲攝）

    2022/10/13 07:59

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「屏鵝公路種樹百里二．０提升計畫，簡稱（種樹百里）」於七月份展開後，從塞車到回填道路品質差，天天都有民眾在網路上怒罵，昨天立法院交通委員會與交通部南下屏東考察，屏縣長潘孟安籍立委周春米都再次要求改善，周春米今也將到三工處了解及督促改善。

    針對屏鵝公路優化工程造成民眾交通不便，屏東縣政府表示，潘孟安已強力要求公路總局三工處，施工回填路面需加強舖設品質，且將把不平穩部分重新刨除加舖瀝青混凝土，儘快改善路況，減少顛簸避免民眾車損。潘縣長並請中華電信、台電全力配合施工，讓三工處能夠儘速完成永久性舖設，三工處及台電、中華電信均已同意。

    立委周春米則當面詢問交通部長王國材，王國材也要求公路總局三工處務必用最快速度做好路面改善，周春米將在今日上午親自拜訪三工處，了解及督促改善進度。

    為提升屏鵝公路整體景觀，屏鵝公路優化工程包含電纜、電線、電桿地下化及改善全線植栽，由公路總局偕台電公司、農委會林業試驗所等單位合作自今年七月啟動，預計明年春節前完成。

    但屏鵝公路為屏東縣境內主要交通幹線，工程同步施工衝擊交通路況，連日來民眾怨言湧入縣府，每天南北奔波縣政的潘孟安縣長也感同身受，要求縣府團隊隨時監控交通，並持續向公路總局三工處反映問題。

    雙十連假結束前一天，潘孟安特地邀集三工處研議改善方案；雖然三工處施工後臨時舖設瀝青或預拌混凝土回填路面，但路面顛簸情況嚴重，潘縣長認為已影響到民眾行車安全，且傳出不少車損事件，強力要求必須刨除路面後重新舖設瀝青，三工處立即同意，將要求施工廠商改善及加強巡視，保持路面平整，以維護用路人行車安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    種樹百里引發民怨 微笑屏東聯盟到縣府抗議
    2022/10/12 18:07

    種樹百里引發民怨 微笑屏東聯盟到縣府抗議
    屏鵝公路種樹百里變「塞車百里」 區間測速暫停執法至明年初
    2022/10/01 08:53

    屏鵝公路種樹百里變「塞車百里」 區間測速暫停執法至明年初

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    屏鵝公路完成第一階段800公尺桿、線下地 目標明年春節完工
    2022/09/13 10:05

    屏鵝公路完成第一階段800公尺桿、線下地 目標明年春節完工
    「種樹百里」巴比Ｑ了 工區挖土機翻覆暫不影響通行
    2022/09/02 12:01

    「種樹百里」巴比Ｑ了 工區挖土機翻覆暫不影響通行

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    屏鵝公路種樹百里 首支電桿拔除
    2022/08/29 05:30

    屏鵝公路種樹百里 首支電桿拔除
    種樹百里挖破管…枋山3度停水「歸剛欸」 商家嘆：還要自己問
    2022/08/20 20:18

    種樹百里挖破管…枋山3度停水「歸剛欸」 商家嘆：還要自己問
    屏東縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播