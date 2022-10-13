「種樹百里」爛路傷民引爆怒火 周春米今赴三工處督促

屏鵝公路工程回填狀況極差，駕駛人抱怨連連。（記者蔡宗憲攝）

2022/10/13 07:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「屏鵝公路種樹百里二．０提升計畫，簡稱（種樹百里）」於七月份展開後，從塞車到回填道路品質差，天天都有民眾在網路上怒罵，昨天立法院交通委員會與交通部南下屏東考察，屏縣長潘孟安籍立委周春米都再次要求改善，周春米今也將到三工處了解及督促改善。

針對屏鵝公路優化工程造成民眾交通不便，屏東縣政府表示，潘孟安已強力要求公路總局三工處，施工回填路面需加強舖設品質，且將把不平穩部分重新刨除加舖瀝青混凝土，儘快改善路況，減少顛簸避免民眾車損。潘縣長並請中華電信、台電全力配合施工，讓三工處能夠儘速完成永久性舖設，三工處及台電、中華電信均已同意。

立委周春米則當面詢問交通部長王國材，王國材也要求公路總局三工處務必用最快速度做好路面改善，周春米將在今日上午親自拜訪三工處，了解及督促改善進度。

為提升屏鵝公路整體景觀，屏鵝公路優化工程包含電纜、電線、電桿地下化及改善全線植栽，由公路總局偕台電公司、農委會林業試驗所等單位合作自今年七月啟動，預計明年春節前完成。

但屏鵝公路為屏東縣境內主要交通幹線，工程同步施工衝擊交通路況，連日來民眾怨言湧入縣府，每天南北奔波縣政的潘孟安縣長也感同身受，要求縣府團隊隨時監控交通，並持續向公路總局三工處反映問題。

雙十連假結束前一天，潘孟安特地邀集三工處研議改善方案；雖然三工處施工後臨時舖設瀝青或預拌混凝土回填路面，但路面顛簸情況嚴重，潘縣長認為已影響到民眾行車安全，且傳出不少車損事件，強力要求必須刨除路面後重新舖設瀝青，三工處立即同意，將要求施工廠商改善及加強巡視，保持路面平整，以維護用路人行車安全。

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