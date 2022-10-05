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    屏東縣民公園形象廣告吸睛 獲德國紅點、美國高峰創意獎雙重肯定

    屏東縣政府推出的縣民公園形象廣告「Time will tell」，介紹縣民公園的歷史與人文精神。（屏縣府提供）

    屏東縣政府推出的縣民公園形象廣告「Time will tell」，介紹縣民公園的歷史與人文精神。（屏縣府提供）

    2022/10/05 13:41

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕 屏東縣政府去年（2021年）推出縣民公園形象廣告「Time will tell」後，近期分別榮獲「2022德國紅點品牌與行銷獎」（Red Dot Design Award: Brands & Communication Design 2022）與「2022美國高峰創意大獎（Summit Creative Award）」金獎的雙重殊榮。

    屏縣府今天（5日）表示，這是繼獲得「第4屆日本國際觀光影像節」、「2022全球短片影展（Global Short Film Awards Cannes）」肯定後，再度奪得國際殊榮，足以肯定縣府團隊力求保留歷史遺址的用心。

    屏東縣長潘孟安表示，屏東縣民公園對屏東人來說，不只是一座公園，更乘載了老一輩屏東人的記憶以及過去的歷史，此次透過影片介紹縣民公園的歷史與人文精神，激發大眾對公園建築設計與糖業文化的興趣，除了感謝各界評審團給予的高度肯定，也將獲獎榮耀歸屬於縣府與拍攝團隊，更歡迎民眾前來屏東縣民公園體驗屏東新生活美學。

    屏縣府指出，今年美國高峰創意大獎共吸引美、英、德國等19個國家參賽，超過3400件作品參賽，屏東縣民公園形象廣告在眾多作品中脫穎而出，拔得頭籌，尤其是繼2021屏東縣政廣告「好好信箱」也在SCA得到最佳影片（Best of Show）後，又再次為屏東贏來美國高峰創意大獎首面金獎，實屬不易！

    「屏東正在成為一座平衡歷史文化和現代城市規劃的城市」，影片拍攝團隊─MARQ Films導演表示，縣民公園蘊含了屏東豐富的人文歷史，建築本身也是以遺跡轉化為現代的展覽和活動空間，因此在影片呈現整體構想中，強調空間與人的對比，展現縣民公園的浩瀚無垠，以及時間的永恆。相關影音資訊可上 https://youtu.be/KAyrHl28w5E瀏覽。

    屏東縣政府推出的縣民公園形象廣告，介紹縣民公園的歷史與人文精神，令人印象深刻。（屏縣府提供）

    屏東縣政府推出的縣民公園形象廣告，介紹縣民公園的歷史與人文精神，令人印象深刻。（屏縣府提供）

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