恆春偵查隊長遭爆1年前KTV摸越南女 慘遭記過調職

恆春警官一年前KTV摸越南女遭爆料。（擷取臉書「靠北警察」）

2022/05/09 18:51

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕臉書「靠北警察」今有網友PO照爆料，恆春警分局偵查隊長邱星澤雙手伸向一名女子的胸部，照片迅速在網路流傳，屏縣警局調查，雖是一年多前的舊照，仍依違反「警察人員非因公涉足不妥當場所」之規定，將邱員予以記過並調整為非主管職務。

這起爆料標題聳動，稱「屏東縣警察 國境之南分局偵查隊的邱姓隊長上越南店摸小姐」，因為在防疫期間，不少網友認為兩人貼身而坐沒有社交安全距離也沒戴口罩，也讓屏縣警局長劉印宮對於員警涉足不妥當場所深感痛心及震怒。

屏縣警局指出，邱姓隊長與友人至恆春鎮蘭○城自助式KTV聚會，席間其友人外叫傳播妹到場助興，邱員未予迴避，在包廂內與一名女子有親密舉動，違反警風紀，立即依違反「警察人員非因公涉足不妥當場所」之規定，將邱員予以記過並調整為非主管職務，同時追究相關人員考監責任，平時即三申五令要求同仁勿涉足不妥當場所，並對於員警違紀行為，均秉持不庇縱、不護短之立場與決心，要求從嚴、從速查辦，以維護良好警紀。

不過，這起爆料也引發不少「設局」揣測，一名熟悉警界生態人士透露，案發的KTV早已經倒閉，而當時前往唱歌的邱姓隊長僅約一名友人，過程中雖有酒後失態，並沒有其他脫序行徑，甫破獲台灣警史上有名販毒大案的邱姓隊長，原本被看好是即將升職的明日之星，恐因這起陳年破事得沉寂多時，也能看出警界內部鬥爭的手段。

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