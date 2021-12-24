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    首頁　>　屏東縣

    就職7年7封信...第8封信問接閣揆？ 潘孟安：別害我、要當屏東永遠志工

    屏東縣長潘孟安執政7週年縣政記者會。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣長潘孟安執政7週年縣政記者會。（記者陳彥廷攝）

    2021/12/24 12:47

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是屏東縣長潘孟安就職7週年，屏東縣政府舉辦就職7週年記者會，並以「7年7封信」為主軸貫穿全場，而外界更好奇潘孟安縣長屆滿後是否入閣，而主持人提問則現場丟出「第8封信」，單刀直入問「當行政院長好嗎？」潘孟安則當場以台語直呼「別害我」，回應「是屏東永遠的志工」。

    潘孟安率縣府團隊今天於7週年記者會上接受縣民朋友提問，過程中由縣民以「一封信」向縣長提出最想問、最好奇的問題。潘孟安不僅與縣民對話。自己也準備「一封信」向全體縣民報告7年來推動的各種以人為本的重要施政。

    不過，外界更好奇的是，潘若連任屆滿，下一步將前往何處，主持人陳雅琳就當場代表媒體、縣民再發出象徵第8年的第8封信，她說，目前規定縣長只能作8年，但她發現許多縣民都相當憂慮，因為他們的縣長作得這麼好，但真的只能作8年嗎？他卸任後要怎麼幫助屏東、要用什麼方式照顧。「當行政院長好嗎？」

    敏感問題立刻引發現場大笑，潘孟安則是招架不住，用台語說「別害我！」潘隨後並正色回應，身為屏東一分子，我們獲得屏東孕育我們的很大養分，屏東鄉親也信賴我們、培育我們，當然是要回報屏東，當然是一定會成為終身屏東的志工，而且也要落葉歸根。

    潘說，當然屏東是最重要的，在任何的地方，不在其位不謀其政，最起碼可扮演的我們當屏東志工的角色，在各個角落，能作的事一定義不容辭，這是他個人該作的本份及義務責任。

    會後受訪時媒體依舊好奇，問及近幾年邀請他入閣的傳聞不斷，是不太滿意當時所提出的職位還位置還是有其它想法？潘孟安回應，縣民期待他能把縣政作好，他從來沒考慮過未來個人怎麼樣，他現在職務是縣長，就有義務與責任作個完整的交代，而且也要端出成績單。

    潘孟安指出，至於未來2022年底以後，就不是他目前的規劃，目前就是善盡本分把職務作好，當然過去的很多傳聞，但也就是傳聞，他認為就是要戰戰兢兢的把現有的工作作好，守本份、作好自己才是目前的當務之急。

    媒體續問，若中央在接下來的1年間要請他作什麼？他（縣長職務）會作到滿嗎？潘孟安則是笑回，這個假設性的東西，目前也沒有這樣的訊息，他覺得就是目前還是把縣政好好作，這是他目前要作心裡準備的工作，也是應該盡的義務與責任。

    屏東縣長潘孟安執政7週年縣政記者會。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣長潘孟安執政7週年縣政記者會。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣長潘孟安執政7週年縣政記者會。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣長潘孟安執政7週年縣政記者會。（記者陳彥廷攝）

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