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    首頁　>　澎湖縣

    白金來了！30公斤大土魠澎湖現身 9萬9900元售出

    這尾重達30公斤的土魠魚以每公斤3300售出。（圖由再裕商行提供）

    這尾重達30公斤的土魠魚以每公斤3300售出。（圖由再裕商行提供）

    2024/12/18 12:29

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕寒流一波波來襲！又到了不少澎湖漁民追逐「白金」土魠一圓「一攫千金」豐收美夢的季節，南方四島中，東嶼坪今傳來喜訊，以漁船拖釣漁法捕獲30公斤巨無霸土魠，創下今年入冬以來捕獲最重紀錄，已由某位金融業者購入，每公斤售價3300元，整尾售價9萬9000元。

    每年農曆年前土魠魚沿著洋流抵達澎湖海域覓食，是肉質最為肥美的季節，也是價格最高時，通常以每公斤加百元價格為常價，手釣價格更高，被稱為澎湖「白金」，與黑金紫菜、綠金海菜合稱為「澎湖3金」。其中南方四島為洄游區，因此多數漁船都聚集在此作業，在澎湖南海與北海捕撈的土魠，肉質有軟硬之分，主要是冰存方式不同所致。

    土魠魚學名康氏馬加鰆，又稱康氏馬鮫，是鯖科馬加鰆屬魚類，分布於印度洋北部沿岸、紅海、東到澳大利亞、北到日本、朝鮮以及中國南海、台灣海峽、東海南部等海域，屬於近海暖水性中上層魚類。體長可達240公分，棲息在沿岸水質混濁的海域，會迴游，屬肉食性，以魚類、頭足類、甲殼類等為食。

    雖然冬至尚未到，距離農曆年節還有1個多月，但土魠魚已達年節價格高峰，每公斤遞增百元，主要受到量少價高影響，此次30公斤土魠大物入袋，每公斤售價就已達3300元，突破每公斤遞增百元關卡。農曆年關愈近，「白金」土魠價格水漲船高，一根釣土魠釣獲量銳減，每公斤售價恐將再攀新高。

    今年入冬以來最大土魠魚在澎湖東嶼坪落網，重達30公斤，有金融圈人士以每公斤3300元購得，總價9萬9000元。（圖由再裕商行提供）

    今年入冬以來最大土魠魚在澎湖東嶼坪落網，重達30公斤，有金融圈人士以每公斤3300元購得，總價9萬9000元。（圖由再裕商行提供）

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