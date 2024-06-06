澎湖第3家航空公司是「這家」？ 劉陳昭玲樂觀其成籲審慎評估

議員劉陳昭玲書面質詢關心澎湖第三家航空公司進駐。（記者劉禹慶攝）

2024/06/06 17:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖機票一票難求，目前只有2家航空公司營運，澎湖縣政府日前宣布可望有第3家航空公司進駐，洽談合作進度已達80％，有望今年底簽署合作備忘錄。前議長劉陳昭玲議員今（6）日以書面質詢發聲，樂觀其成第3家航空公司進駐，但澎湖縣政府要審慎評估，才能確保民眾權益。

根據了解，第3家應該是越捷航空，但越捷是國外航空公司，必須與本國航空合作，透過縣府居間介紹，與澎湖駐地直升機凌天航空洽談合作事宜，屆時縣府將以官方入股5％，確保每個航班有10個保留澎湖籍優先座位。

劉陳昭玲說，澎湖交通缺乏替代性，仰賴空中交通，多年來，非但在年節時段交通需求仍有所不足，連在平日，民眾要搭機到台灣本島看診、探親、旅遊、出差、考試、返鄉等，都一票難求；特別是星期五下午和星期一早上，民眾急得如熱鍋上的螞蟻，怨聲載道，罵聲連連，花火節期間在觀光客排擠下，民怨沸騰。

倘若能有第3家航空公司進駐澎湖，除了是縣府的期待，相信也是民眾多年期待，畢竟能使澎湖離島交通來往更順暢，帶來非常大和有利的商機，劉陳昭玲樂觀其成，但她提醒縣府，以縣府與越捷航空或凌天航空策略聯盟為例，越捷航空進駐國內航線首先必須面對交通部民航局審核，不像是越捷航空飛來桃園或高雄航班等業務可以委外辦理如此單純。

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