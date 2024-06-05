軍事據點活化再利用 澎湖東衛坑道轉型藝廊啟用

澎湖石雕藝術家呂孟鴻（左三），以在地藝術家應邀參加。（記者劉禹慶攝）

2024/06/05 19:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖新觀光景點-東衛坑道藝廊，今（5）日舉行揭牌啟動儀式，將早期冰冷的戰備坑道成功轉型成為有溫度的藝文基地，即日起東衛坑道正式對外開放，開放時間為每日上午9時至下午5時，歡迎民眾及遊客前往參觀，一睹坑道神秘面紗，並欣賞在地美藝、采風，同時連接鄰近休憩園區、萬代井，形成觀光動線。

揭牌儀式各界貴賓出席踴躍，包含縣長陳光復、正副議長陳毓仁、藍凱元及議員許國政、蘇陳綉色、馬公市長黃健忠、東衛里民，以及參展藝術家，還有觀光業界代表，共同見證軍事據點活化再利用重要時刻。

東衛坑道長度約120公尺、寬約4公尺，是早期空軍防砲連及澎防部通訊連使用之戰備設施，惟因多年無使用，又疏於維護管理，致荒廢多時，經澎湖縣議會副議長藍凱元向縣府建議，坑道內部結構尚好，如能進行整修極具軍事觀光發展之潛力，縣府即向交通部觀光署爭取經費800萬元，辦理東衛坑道遊憩區景點建置工程，進行既有坑道內外環境硬體設施整建，去年8月完工，提升坑道保存維護及再活化利用價值。

澎湖縣政府為展現東衛坑道獨特之處，並創造軍事據點參觀價值，利用坑道內部空間，結合地方人文特色，透過與在地藝術家合作，策辦東衛坑道藝廊，由想想創意工作室負責規劃及施作，策展內容集結坑道歷史，並邀請東衛在地石雕家呂孟鴻、陶藝家呂翊菁、攝影師陳成平、郭偉民展出其傑出作品，展出近年花火節攝影比賽優秀作品。

澎湖東衛坑道藝廊，由貴賓一同揭幕。（記者劉禹慶攝）

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