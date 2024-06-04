為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　澎湖縣

梅雨季節限定野味 七美雙心石滬草原長滿雞肉絲菇

七美雙心石滬因梅雨季節，出現限定美食雞肉絲菇。（圖由漁人威利提供）

七美雙心石滬因梅雨季節，出現限定美食雞肉絲菇。（圖由漁人威利提供）

2024/06/04 12:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕時序進入梅雨季節，七美雙心石滬出現限定野味，可食用的雞肉絲菇滿山遍野生長，吸引大批鄉民前往摘取，不一會兒就取了大半桶，經過整理後，就成為桌上一道美味佳餚，讓全家人享受到季節限定的美味，但民眾採集野生菇菌，還是要仔細查證，避免誤食有毒菇類。

雙心石滬周邊的草原，近來因西南氣流帶來豪雨，長滿的菇類，經鑑定為雞肉絲菇。農業部生物多樣性研究所表示，「雞肉絲菇」是與白蟻絕對共生的可食用菇菌，褐色菌傘中央尖硬突起，民眾常於野外採食，卻將毒菇榜首「綠褶菇」與其混淆誤認，但比較二者形態特徵，綠褶菇白色菌傘平展，表面具有褐色鱗片，菌褶灰綠色，而雞肉絲菇則是觀似斗笠，菌褶白色，菌柄基部有假根延伸與地下白蟻巢上的菌圃相連。

生物多樣性研究所表示，要正確辨識雞肉絲菇，其實有簡易9字口訣「頭兒尖尖，腳踏白蟻窩」，就能輕鬆辨別。生物多樣性研究所說明，雞肉絲菇又被稱為「雷公菇」或「雞㙡菌」，是老一輩台灣人夏秋季雨後鄉野間常採食的食用野菇。雞肉絲菇學術上的名稱為蟻巢菌，故名思義為白蟻栽培的食用菇菌。

綠褶菇屬中至大型菇菌，多生長於低海拔闊葉樹林地、草地或農地，為一種有毒不可食用的菇類，其外表顏色淺不鮮豔，與可食用之白色雨傘菇及雞肉絲菇相似，常被混淆。不同點在於綠褶菇底部菌褶於早期會由白色轉為黃綠色，且菌體受損時會轉為褐色，為可辨識重要特徵。

撿拾的雞肉絲菇，經過整理後就是桌上佳餚。（圖由漁人威利提供）

撿拾的雞肉絲菇，經過整理後就是桌上佳餚。（圖由漁人威利提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
花蓮午後陣雨現蹤 長出好大一朵雞肉絲菇
2020/09/27 14:02

花蓮午後陣雨現蹤 長出好大一朵雞肉絲菇
宜蘭南澳發現野生「巨人菇」 菇柄比成年男性手臂還粗
2022/11/23 18:05

宜蘭南澳發現野生「巨人菇」 菇柄比成年男性手臂還粗

大美術館【馥の森】千坪公園首排山林景名邸
比臉盆還大！罕見叢生雞肉絲菇 學者也驚嘆
2021/06/27 13:42

比臉盆還大！罕見叢生雞肉絲菇 學者也驚嘆
罕見！好大的一朵雞肉絲菇 重達50斤
2019/09/15 17:05

罕見！好大的一朵雞肉絲菇 重達50斤

CHIMEI奇美家電 蟬聯信譽品牌雙金榮耀
澎湖縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播