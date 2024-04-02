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養殖突破不受禁令管制 澎湖馬糞海膽今年花火節上市

馬糞海膽突破人工養殖技術，今年花火節可上市。（陳丁貴提供）

馬糞海膽突破人工養殖技術，今年花火節可上市。（陳丁貴提供）

2024/04/02 17:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入保育類的澎湖馬糞海膽，去年突破人工養殖技術，並修法改為養殖海膽可全年上市。湖西鄉白坑村「海葡萄達人」陳丁貴，培養的1000粒馬糞海膽，經過越冬養殖，花火節前夕達到上市體型，打破歷年7月以後開放，才能上市品嚐的規定。

澎湖馬糞海膽雖然制訂禁捕期，每年7至8月才開放採捕，但野外族群數量，卻像澎湖小章魚一樣越禁越少，讓價格節節高升，出現惡性循環，因此澎湖縣種苗繁殖場著手進行人工繁養，去年突破完全養殖技術，將培育馬糞海膽苗交給養殖場，同時修法通過，讓出示養殖場證明的馬糞海膽能全年上市供應，希望減少馬糞海膽人為爛捕的壓力。

白灣坑休閒魚塲陳丁貴，已成功養殖馬糞海膽1000顆，體型約10至12公分左右，接近可上市銷售準備，由於馬糞海膽已修法通過，陳丁貴養殖的1000顆馬糞海膽，可以正式上市販售，全年皆可販售，不受到野生海膽禁售令7至8月開放銷售影響。

對於養殖水產品相當有興趣的陳丁貴，除了原本的海葡萄、麒麟菜等多項藻類外，再與種苗繁殖場合作養殖馬糞海膽，經過1年的試驗後，養殖成功率達99%。陳丁貴表示，希望將品嚐海膽納入觀光行程中，讓喜歡其美味的旅客不止看，同時能吃到由澎湖海藻所養出的馬糞海膽。

人工養殖馬糞海膽技術成功，希望減緩人為濫捕壓力。（陳丁貴提供）

人工養殖馬糞海膽技術成功，希望減緩人為濫捕壓力。（陳丁貴提供）

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