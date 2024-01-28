吉貝遊艇港發現浮屍 疑似居民酒後失足落海

澎湖北海吉貝遊艇港前，發現一具男性浮屍。（民眾提供）

2024/01/28 10:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖北海吉貝遊艇港，今（28）日上午發現一名男性浮屍，雖緊急救援上岸，但已明顯死亡，根據初步調查，死者為當地陳姓村民（約60歲），疑似貪杯酒後失足落海，因無人發現失救，在農曆前夕傳出溺斃憾事，遺體已運往馬公本島冰存，由檢警進一步進行調查，釐清死亡原因與事件責任歸屬。

澎湖第七岸巡隊調查指出，今日上午6時許，在吉貝港區（東邊碼頭）安檢所前方，發現1具男性浮屍在港區漂浮，村長謝永乾就近向安檢所通報，安檢人員據報後，目視觀察已發現落海人員已呈現僵硬，並通報島上派出所、消防局隊及衛生所，將遺體撈起，已明顯死亡。

現場拉起封鎖線，由吉貝派出所通報白沙警分局偵查隊進一步指示相驗程序。由安檢所會同警方將遺體撈起，以專船送往馬公本島，等待檢察官相驗釐清死因。

初步研判，死者為居住在碼頭邊的陳姓居民，平日有酗酒習慣，今日清晨因不明原因意外死亡，在吉貝安檢所前碼頭海域漂浮，死者年約60歲，疑似酒醉返家，經過吉貝安檢所前碼頭處，不慎跌落海中，由於案發當時無人發現，錯失第一時間黃金救援，直至天亮後，民眾才發現其漂浮海面，立即通知警方及安檢所弟兄將其救起，但早已無生命跡象，詳細意外發生原因，等待檢警進一步調查釐清。

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浮屍救起已明顯死亡，直接送回馬公本島等待相驗。（民眾提供）

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