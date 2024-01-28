為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　澎湖縣

吉貝遊艇港發現浮屍 疑似居民酒後失足落海

澎湖北海吉貝遊艇港前，發現一具男性浮屍。（民眾提供）

澎湖北海吉貝遊艇港前，發現一具男性浮屍。（民眾提供）

2024/01/28 10:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖北海吉貝遊艇港，今（28）日上午發現一名男性浮屍，雖緊急救援上岸，但已明顯死亡，根據初步調查，死者為當地陳姓村民（約60歲），疑似貪杯酒後失足落海，因無人發現失救，在農曆前夕傳出溺斃憾事，遺體已運往馬公本島冰存，由檢警進一步進行調查，釐清死亡原因與事件責任歸屬。

澎湖第七岸巡隊調查指出，今日上午6時許，在吉貝港區（東邊碼頭）安檢所前方，發現1具男性浮屍在港區漂浮，村長謝永乾就近向安檢所通報，安檢人員據報後，目視觀察已發現落海人員已呈現僵硬，並通報島上派出所、消防局隊及衛生所，將遺體撈起，已明顯死亡。

現場拉起封鎖線，由吉貝派出所通報白沙警分局偵查隊進一步指示相驗程序。由安檢所會同警方將遺體撈起，以專船送往馬公本島，等待檢察官相驗釐清死因。

初步研判，死者為居住在碼頭邊的陳姓居民，平日有酗酒習慣，今日清晨因不明原因意外死亡，在吉貝安檢所前碼頭海域漂浮，死者年約60歲，疑似酒醉返家，經過吉貝安檢所前碼頭處，不慎跌落海中，由於案發當時無人發現，錯失第一時間黃金救援，直至天亮後，民眾才發現其漂浮海面，立即通知警方及安檢所弟兄將其救起，但早已無生命跡象，詳細意外發生原因，等待檢警進一步調查釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

浮屍救起已明顯死亡，直接送回馬公本島等待相驗。（民眾提供）

浮屍救起已明顯死亡，直接送回馬公本島等待相驗。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
8旬翁餵鴨失足掉落池塘 送醫搶救中
2024/01/21 11:38

8旬翁餵鴨失足掉落池塘 送醫搶救中
外出散心失足跌落3公尺高河堤 輕熟女摔斷左小腿
2023/12/18 17:04

外出散心失足跌落3公尺高河堤 輕熟女摔斷左小腿

海沃品牌日力挺籃球賽 推動優質建案
茄萣漁民疑失足跌落自家魚塭 打撈上岸已無生命跡象
2023/12/11 00:16

茄萣漁民疑失足跌落自家魚塭 打撈上岸已無生命跡象
花蓮》撿石頭失足受傷 太管處：違法勘採開罰
2023/12/04 05:30

花蓮》撿石頭失足受傷 太管處：違法勘採開罰

酒迷品飲不求人！AI助你解密烈酒世界
澎湖縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播