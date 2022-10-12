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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖男童確診呼吸窘迫 深夜後送台灣治療

    澎湖確診者人數增多，負壓隔離艙後送成為醫療專機必備器材。（凌天航空提供）

    澎湖確診者人數增多，負壓隔離艙後送成為醫療專機必備器材。（凌天航空提供）

    2022/10/12 09:29

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖疫情一直居高不下，確診人數已突破20000人，嚴重考驗醫療量能，駐地醫療專機成為最後一道防線；凌天航空11日連續執行2起後送，除了重大車禍傷者外，深夜又執行確診1歲男童後送任務，再度凸顯醫療後送的重要性。

    凌天航空11日晚間接獲1歲確診男童後送任務，男童因確診呼吸異常，由媽媽陪同到三總澎湖分院就醫，經醫院初步診斷為呼吸窘迫，立即申請凌天航空直升機執行後送，本件確診者後送，從8月1日起啟動緊急後送醫療合約後，至今已3件，1件成人、2件兒童，確診後送比例日益升高。

    由於兒童確診重症，病情演變相當快，三總澎湖分院初步先對男童進行插管，並由凌天航空準備移動式負壓隔離艙進行後送，且全體組員穿著全套式防護衣保障組員安全，降低因組員確診造成後送任務停擺。且因兒童確診病況複雜，三總澎湖分院再增派一名醫師隨行照護，擔心在後送過程中，男童因躁動造成管路脫落等問題，影響生命安全。

    接獲空審中心指令後，凌天航空於11日晚間8時41分澎湖起飛、9時27分落地、9時46分到院，返程已接近深夜12時。因連續幾件確診者後送，皆為白沙及望安民眾，當地陳佩真議員、宋昀芝議員，對此事更是關心，全程向凌天航空追蹤航機動態，關心病患及家屬狀態，也關心凌天組員的辛勞。

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    澎湖醫療量能緊繃之際，駐地醫療專機成為空中最後一道防線。（凌天航空提供）

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