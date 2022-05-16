三總澎湖分院醫師確診 醫療量能負擔堪憂

三總澎湖分院爆發護理人員離職潮，主因是護理人員宿舍在負壓病房上方。（記者劉禹慶攝）

2022/05/16 08:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情急速升溫，已突破700例，雖然都是輕症收治，但三總澎湖分院部分醫師確診，尤其是神經內、外科主刀醫師確診，已衝擊澎湖醫療量能，5月份已2度後送腦部病變患者，今日凌晨凌天航空再度後送一名高齡患者前往高榮。

凌天航空今日凌晨2時，接獲衛福部空審中心下令，部立澎湖醫院，一名73歲女性，因頭部不明原因劇烈疼痛，痛到倒地打滾，由通報119送至醫院，經醫院診斷為腦部「蜘蛛膜下出血」，需要送往高雄榮總進一步治療。

另外，5月10日三總澎湖分院一名年約40女性，因腦部動脈瘤破裂，須轉往台灣本島就醫，但接收醫院一波三折，高榮、高長及義大醫院等皆無法接收，最終送往國軍802院區。11日一名年約60歲男性，自行走路前往三總澎湖分院，在院內失去生命跡象，經急診人員搶救成功，診斷為「自發性腦出血」，因神經外科、內科醫師皆確診「無醫師開刀」，但部澎又「沒有手術相關器材可使用」，最終是由部澎神經外科醫師至三總幫病患開刀，術後由凌天航空送至台灣治療。

另外澎湖三總爆發多名護理師離職潮，其原因是宿舍為舊醫療大樓改建，此次澎湖疫情爆發，三總澎湖分院「增開負壓隔離病房」，負壓隔離病房在舊醫療大樓1樓，但三總澎湖分院的醫護人員宿舍、行政辦公室就在樓上，這些醫護人員不僅上班需要面對確診者，下班回宿舍還需經過確診者病房外，「徹底上演了生活與病毒共存的戲碼」

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由於三總澎湖分院神經內外科醫師都確診，凌天航空5月已3度後送腦神經病變患者。（圖由凌天航空提供）

澎湖確診病患急速升溫，三總澎湖分院建立方艙應急。（記者劉禹慶攝）

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