網具實名制展開 漂流網具垃圾查證失主將開罰

海面上發現網具漂流，對於來往船隻造成威脅。（海洋保育志工隊提供）

2022/03/02 11:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕人類廢棄的網具，往往淪為海底死亡長城，嚴重破壞海洋生態，漁業署去年推動網具實名制，透過上面船名查證屬實，一旦屬實將開罰3-15萬元；海洋保育志工隊日前通報貓嶼與草嶼發現廢棄漁網漂流海面，將請廠商打撈清除。

海洋保育志工隊日前進行例行性海域巡查，在貓嶼跟草嶼之間的廊道 ，發現有一件非常非常大的土魠魚網，纏繞在廊道的島礁周邊，並延伸到大貓嶼西南角，發出緊急危險通報，請過往船隻不要從廊道通行，以免螺旋槳被網具纏繞，造成船隻失去動力， 被潮浪推送去觸礁的危險。

初步判斷應該是網具掛底，才會導致浮苓網具斷裂，上面有船名龍劼滿，應是龍門籍漁船；另外根據漁民反映，在東吉嶼也有一座網掛底斷裂，當下拉了100多公尺起來， 實在是拉不動，只能割掉，由於浮球沒印船名，不知道是那艘船拋棄的漁網。

澎湖縣政府農漁局表示，依據目前漁業署規定，倘無法攜回刺網漁具而未通報者，依規定需罰處3-15萬，這案有部分浮球有依規標識船名，已請廠商在海象許可時前去清除，視打撈起來之浮具作為依據，查察該船是否有向漁會或岸巡通報。實名制是去年7月1日生效，網具流失通報是今年1月1日生效，最後是否處罰的關鍵在於是否有確實通報流失。

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