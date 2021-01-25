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    首頁　>　澎湖縣

    疫情當道阻另類選擇 春遊花海戶外展場

    彩繪雙心石滬澎湖美景，放置在花海園區。（藍淞地提供）

    彩繪雙心石滬澎湖美景，放置在花海園區。（藍淞地提供）

    2021/01/25 12:12

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年初台灣疫情再起！出現部立桃園醫院內群聚感染，並擔憂有擴散社區感染威脅，因此各種大型活動紛紛取消，尤其是有群聚感染之虞的室內表演活動，一律腰斬，剩下的是戶外活動，但也要注意人潮分流，並口罩不離身。

    澎湖縣防疫指揮中心在疫情吃緊之際，已宣布取消新春團拜、初一新春聯歡、文化局表演活動等，澎湖國家風景區管理處也取消元宵嘉年華活動，各村里娘家宴及部分廟宇元宵乞龜活動也紛紛響應取消，讓今年春節澎湖年味相形失色，目前可以選擇的都是以戶外為主，其中澎湖花海躍居首選。

    隸屬澎湖縣政府農漁局的林務公園管理所，每年春節前都在澎湖休憩園區布置花海巡禮，除了五顏六色綻開花卉外，今年以牛為裝置藝術，而牛身是以海廢物品製作，並委託澎湖國中小協助彩繪，澎南國中校長藍淞地毅然決然接下重任，利用連續2天週末時間加緊趕工，趕在花海前夕在會場布置。

    澎南國中孩子們，在指導老師葉方瑾老師指導、洪明揚老師協助下，犧牲週末休假時間在體育館精心彩繪，將澎湖雙心石滬、跨海大橋及花海等地方特色美景，一一彩繪在牛身上，讓遊客們在欣賞花海美景之餘，也能了解澎湖深度人文之美，更重要的是透過海廢再利用，讓這批新生代菊島子弟更能愛惜家鄉的海洋之母，農漁局在開幕時，也會邀請參與學校的學生參加開幕及巡禮活動。

    澎南國中師生犧牲週末假期，在海廢製作牛身進行彩繪。（藍淞地提供）

    澎南國中師生犧牲週末假期，在海廢製作牛身進行彩繪。（藍淞地提供）

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