尋找澎南新「靚」點 澎管處規劃串連澎南秘境之旅

五德餌砲在社區通力合作下，重見天日。（記者劉禹慶攝）

2020-03-19 14:31:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雖然中國武漢肺炎疫情重創澎湖觀光，但危機就是轉機，趁疫情整備之際，尋找開發澎湖觀光新景點，今年底澎湖縣政府將陸續開放龍門閉鎖陣地、西嶼銅牆鐵壁、清涼彈藥庫等設施；澎湖國家風景區管理處也尋找澎南新靚點。

澎南線一向為澎湖旅遊的南環線，由興仁沿201號縣道進入風櫃尾，昔日以山水沙灘、風櫃聽濤等天然美景為主，多年以來未增新景點，失去觀光旅遊的競爭力，近年來青灣潛水中心、澎湖種苗繁殖場陸續轉型，吸引不同客層，澎管處希望透過新秘境的發現，串連成觀光動線。

新近澎南五德餌砲、拱北石戰車及清法第二登陸點鐵線水窟等祕密景點，陸續經社區或文史工作者發掘曝光，澎管處長許宗民認為可串聯成觀光動線，成為澎南新靚點，其中除了鐵線水窟已規劃完整聯外道路外，其餘2處都還是軍管土地，聯外道路還需要整理，澎管處將與澎湖縣政府旅遊處攜手合作，尋找澎南新靓點旅遊路線。

許宗民表示，其實新景點的開發，除了原有設施的維護外，最重要是「故事」，因此要與文史工作者合作，積極培育解說員，賦予這些冰冷的建物新生命，才能吸引旅客，同時澎南新靚點旅遊行程，也會結合鎖港定置網漁市，與鄰近餐廳業者合作，直接推出最青新鮮料理，滿足饕客的需求。

拱北石戰車外型不是常見美製戰車，反而較接近俄製戰車造型。（記者劉禹慶攝）

清法戰車第二登陸點鐵線水窟，玄武岩搭配紅磚建築十分有特色。（記者劉禹慶攝）

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