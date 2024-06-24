澎湖花生田湧毛毛蟲 憂癢癢病再現

澎湖白膜花生展開採收，突現大量毛毛蟲。 （記者劉禹慶攝）

2024/06/24 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新近澎湖白膜花生展開採收，花生農發現，田中突然出現數以千計的毛毛蟲，除了啃食大量花生葉，影響今年收成外，更擔心二○二一年造成澎湖「癢癢病」盛行的因子，再度在今年大爆發。

澎湖二○二一年九月下旬，各地出現奇怪的「癢癢病」，當地診所及衛生所大排長龍，近四百位居民因皮膚紅腫搔癢就醫。醫療專家緊急前往澎湖調查，發現原來是黃毒蛾幼蟲毒毛隨風飄散引發的接觸性皮膚炎。

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根據西嶼鄉合界村農民表示，近期正採收的花生田中突然冒出數以千隻的毛毛蟲，大量啃食花生葉，原本因天然因素產量銳減的西嶼白膜花生，災情更是雪上加霜，預估今年白膜花生產量不到去年一半，另外毛毛蟲成群出現在花生田中覓食，情況類似前年的癢癢病，可能在入秋後，大舉侵入民宅及南洋杉、銀合歡等路樹，並隨風飄至民眾身上造成全身發癢。

曾在二○二一年飛抵澎湖調查的高雄長庚醫院皮膚科教授、醫師李志宏調查結果顯示，由毛毛蟲剛毛引起的皮膚炎，過去的經驗幾乎都發生在春季四、五月，同時也是毛毛蟲的生長季節，但二○二○年因氣候較特殊，先乾燥缺水，接下來八月又遇上豪雨，九月氣溫偏高。今年氣候也是如此，四月豪雨不斷，緊接著又是高溫，提供毛毛蟲孳生的環境。

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