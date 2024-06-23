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澎湖區漁會攜手博幼基金會 海廢華麗變身為寶

澎湖區漁會透過海廢變寶系列活動，讓海洋保育觀念向下扎根。（澎湖區漁會提供）

澎湖區漁會透過海廢變寶系列活動，讓海洋保育觀念向下扎根。（澎湖區漁會提供）

2024/06/23 11:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖區漁會自6月20起與博幼基金會，共同辦理6場系列浮標海廢創作DIY活動，希望從教育方面著手，讓參加的學生能體認海洋廢棄物對海洋永續發展的巨大影響，並將海洋保育觀念向下扎根，成為未來海洋保育尖兵，為海洋之母盡份心力。

澎湖區漁會總幹事蔡月嬌表示，海廢DIY系列活動是由海委會補助，基於海洋永續發展及照顧弱勢族群的目標，在活動中引導學生發揮創造力與想像力，將海廢化腐朽為神奇，使其成為具美觀又實用的文創品。

系列活動特別邀請多年來致力於海廢創作，且作品由極受歡迎的李佩華老師擔任講師。澎湖區漁會希望能透過這樣的活動，創造出海廢的「循環經濟」，同時也能協助海廢問題的去化，先從影響參加活動的學生開始，進而引導他們去改變家長，由點、線而形成一個面，如此漸進又有效的解決海廢問題。

近幾年來海委會一直致力於推動海洋永續發展而努力，並培力全國各地的海洋地方創生DNA，作為台灣海洋產業的鋪墊。海委會表示，過去2年以「建立完整海域遊憩管理及安全體系」、「營造具海洋意識空間及里海創生產業永續」及「發展在地特色海洋教育及海洋文化思維主流」3大面向，輔導協助地方政府推動海洋事務，未來也將做為海洋推手的支柱，持續與各界合作，攜手邁向與海共榮。

澎湖區漁會邀請李佩華老師，現場指導學生讓海廢華麗變寶。（澎湖區漁會提供）

澎湖區漁會邀請李佩華老師，現場指導學生讓海廢華麗變寶。（澎湖區漁會提供）

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