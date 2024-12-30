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    首頁　>　新北市

    （新北）野柳特產街改造啟用 打卡抽好禮

    新北市野柳特產區，市府斥資4800萬進行更新工程，昨重新開幕。（記者羅國嘉攝）

    新北市野柳特產區，市府斥資4800萬進行更新工程，昨重新開幕。（記者羅國嘉攝）

    2024/12/30 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市野柳地質公園有著名地標「女王頭」，市府斥資四千八百萬元改造園區旁的特產街，昨日重新啟用。市長侯友宜視察表示，市府已啟動九座市場新建、改建，並完成十三座市場改造，其中包含生鮮市場、美食廣場及夜市等，希望藉由農、漁特產品結合觀光休閒，帶動庶民經濟和觀光旅遊產業發展。

    侯友宜說，野柳地質公園的「女王頭」每年吸引大批國內、外遊客參訪，而野柳特產街是遊客購買特色伴手禮的首選，藉由市集改造，將入口意象融入女王頭元素，並搭配米白色外牆與淺色地板，營造自然氛圍，提升特產街的美觀與安全性。

    野柳特產街攤商自治會長林麗雲表示，此次除了外觀與地坪改造，也完成發電機更換與電器改善等工程，強化整體設施機能，打造明亮舒適的消費採買環境，全面提升觀光遊憩品質。

    市議員白珮茹說，不管中央或地方政府都要齊心齊力、共存共榮，希望市府結合野柳沿線的觀光景點，針對老舊設施全面更新、維修，吸引遊客在地消費、享用美食，幫助居民在地就業。

    市場處補充，開幕活動推出限時打卡抽獎活動，即日起至明年一月五日，民眾與全新入口意象拍照，將照片上傳至粉絲專頁指定貼文下方，即可參加抽獎，有機會獲得親子度假飯店住宿券、雙人門票等多項好禮，得獎名單將在明年一月十日公布。

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