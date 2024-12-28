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    淡水市圖整修啟用 閱讀區坐擁河景

    新北市立圖書館淡水分館整修，昨重新啟用。（記者黃子暘攝）

    新北市立圖書館淡水分館整修，昨重新啟用。（記者黃子暘攝）

    2024/12/28 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立圖書館淡水分館建築已有卅七年歷史，去年十月中旬閉館整修，昨日重新啟用。新北市長侯友宜指出，淡水分館改造除了強化結構安全，也改善空間及設備，將河景視野融入，民眾閱讀區可以欣賞淡水河景與夕陽。

    侯友宜表示，淡水分館三到五樓的室內靠窗閱讀區，能欣賞到淡水河景，戶外露台則提供民眾一個「悠閒度假風」的景觀閱讀區，書架旁角落空間也有個人獨享的「秘密閱讀基地」。

    市圖指出，「換新裝」的淡水分館可以賞河景、看夕陽，兒童閱覽室也運用配色打造出「清涼海水」的風格，讓孩子擁有在大海中閱讀的感受；為了讓閱讀更有趣，也運用高低錯落的書架排列出如迷宮般的動線，親子共讀區則可以讓孩子或坐或趴，享受閱讀世界。

    市議員鄭宇恩表示，淡水分館新裝潢明亮整潔，加上原有的在地文史展示區重整，將提供淡水讀者舒適的服務；明年度竹圍分館兒童圖書館有望整修，淡海新市鎮圖書館盼市府積極推動，促進北海岸地區閱讀風氣。

    市圖指出，明年將有三重兒童親子分館新館啟用、蘆洲永平分館改造後啟用；淡水分館明年將結合地方藝文團體與社區學校，陸續推出閱讀與藝文展演活動，詳細資訊可洽市圖官網，或電洽二六二二四六六四。

    新北市立圖書館淡水分館整修，昨重新啟用。（記者黃子暘攝）

    新北市立圖書館淡水分館整修，昨重新啟用。（記者黃子暘攝）

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