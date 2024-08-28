新北7月交通違規記點2.5萬件 大降88％

2024/08/28 05:30

〔記者董冠怡、羅國嘉／新北報導〕「道路交通管理處罰條例」六月卅日修法上路，違規記點僅限「當場舉發」案件，逕行舉發案件如民眾檢舉、科技執法已不再記點。新北市交通事件裁決處統計，今年七月交通違規記點共二萬五一五二件，相較去年修法前同期廿一萬九○二件，降幅達八成八。

修法前同期逾21萬件

交通裁決處處長李忠台指出，新修訂的「道路交通管理處罰條例」今年六月底施行後，交通違規案件目前僅對「當場舉發」予以記點。此外，駕駛人一年內違規記點達十二點，須吊扣駕照二個月；記點達六點者，可至監理服務網的「自費講習扣抵違規點數線上報名專區」，申請自費參加講習，完成後可扣抵二點，一年內以二次為限。

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12點吊扣駕照2個月

李忠台提醒，民眾如收到「逕行舉發」通知單，僅處以罰鍰者，可直接繳納罰鍰，不用再申請違規移轉實際駕駛人。

另外，市議員陳偉杰接獲陳情指出，淡水區淡海國民小學周邊道路常有民眾為貪圖方便，將機車騎上人行道或併排臨停，嚴重影響學童安全，行人經常與車爭道，遭質疑是「行人地獄」，盼市府設置告示牌，警方加強取締，提升用路人安全。

檢舉、科技執法不記點

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，將於淡海國小校園周邊的新市二路及崁頂三路設置人行道禁行汽機車及禁止併排停車的告示牌，標誌工程預計九月底前完成。另外，由警察局淡水分局機動安排執法取締勤務，淡海國小也會在朝會或聯絡事項加強宣導，維護行人與學童通行安全。

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