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    首頁　>　新北市

    路口不停讓行人 新北違規降3成2

    三峽區文化路、民生街口增設科技執法，取締「路口不停讓行人」。（記者董冠怡攝）

    三峽區文化路、民生街口增設科技執法，取締「路口不停讓行人」。（記者董冠怡攝）

    2024/08/27 05:30

    1至7月1萬5169件 減少7274件 是因加重處罰及增設科技執法

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市今年一月至七月行人事故一六二一件，造成一五五七人受傷、九人死亡，相較去年同期減少廿件、受傷減少廿一人，但死亡增加一人。警察局交通警察大隊統計，今年一月到七月路口不停讓行人總共取締一萬五一六九件，相比去年同期減少七二七四件，降幅達三成二，分析原因與去年加重處罰及增設科技執法「不停讓行人」項目有關。

    事故少20件 受傷減21人 死亡增1人

    去年六月卅日新修正「道路交通管理處罰條例」上路，加重不停讓行人罰則至機車一千二百元、汽車六千元；交大對照修法前後數據顯示，從今年六月底至八月十五日，不停讓行人共取締三三七八件，相比去年同期的六○二九件，減少二六五一件，降幅近四成四。

    交大另統計，取締道路障礙一萬四三五九件，以「未經許可在道路擺設攤位」為最大宗，高達一萬九五五件；行人違規一萬一四七三件，以「不依標誌標線號誌指示或警察指揮」、「不依規定擅自穿越車道」兩項為多，且目前行人為主要肇事原因的重大交通事故，涉及族群多集中在高齡者，例如不走行人穿越道，跨越雙黃線或安全島，使汽、機車煞車不及釀禍。

    行人違規 大多為高齡者跨越雙黃線

    另外，重新橋是新莊通往三重及台北市的重要橋梁，車流量大，警方統計交通事故傷亡人數，二○二○年三二四人、二○二一年三五七人含一死、二○二二年三五八人，平均每年三四六人。

    市議員陳世軒表示，經調查發現，重新橋新莊往三重方向的上坡段、回程下坡段為主要肇事路段，二○二二年上任至今辦理多次會勘，協助將機車道由雙白線改為虛線、取消區間測速，以及拆除汽、機車分隔島改為雙白線，擴增行駛空間，去年七月拆除汽、機車分隔島後，平均傷亡人數降至二三○人，降幅約三成三，事故件數也下降三成一。

    陳世軒說，針對中間段尚未拆除的分隔島，將持續追蹤進度。此外，新北市前十大車禍熱點中，新莊榜上有名，仍有進步空間，盼市府滾動檢討，改善交通環境。

    新北市1月到7月取締「路口不停讓行人」共1萬5千多件，圖為永和區永貞路口。（記者董冠怡攝）

    新北市1月到7月取締「路口不停讓行人」共1萬5千多件，圖為永和區永貞路口。（記者董冠怡攝）

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