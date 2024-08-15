新北市府大廳 今辦奧運選手簽名會

新北市府大廳今舉辦奧運選手簽名會，七名奧運選手出席。 （新北市府提供）

2024/08/15 05:30

〔記者賴筱桐、陳奕劭／新北報導〕巴黎奧運落幕，台灣拿下二金五銅佳績，選手們在場上的拚勁帶給國人無限感動，新北市政府今天下午將舉辦「台灣驕傲 新北榮耀」奧運選手簽名會，預計有七人出席，其中包含奪得女子拳擊金牌的林郁婷，號召廣大粉絲共襄盛舉。

林郁婷等7選手出席

體育局長洪玉玲表示，新北市奧運選手簽名會今天下午三點卅分在新北市政府一樓大廳舉行，下午三點開放入場，參加民眾可自備簽名小物，呼籲粉絲們踴躍出席，為辛苦奮戰的選手們加油打氣，詳細資訊可關注「新北運動聚點」粉絲團。

體育局說，簽名會邀請新北市長期培育的奧運選手參加，出席選手包括拳擊林郁婷、柔道連珍羚、體操丁華恬、跆拳道羅嘉翎、射箭隊雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒。

另外，網球姊妹詹詠然和詹皓晴人在國外，舉重陳玟卉、桌球陳思羽因有其他行程不克出席。

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運無畏性別爭議，勇奪五十七公斤級女子拳擊金牌，完成大滿貫里程碑。為了慶祝首位來自新北市鶯歌區的金牌得主，市府將於八月十八日上午十點卅分在鶯歌國小前廣場舉行奧運英雄歡迎會與遊行活動，林郁婷將出席。

18日上午 鶯歌辦遊行

鶯歌區公所表示，歡迎會預計有五百人參加，活動細節確認後公告，林郁婷英雄遊行預估吸引千人參與，路線尚未確定，將與鶯歌工商、鶯歌國中等單位協調後公布。

另外，為慶祝「鶯歌之光」林郁婷奪得奧運金牌，鶯歌美食廣場即日起至八月十八日，推出全館消費滿百打九折，週末再加碼「滿百送百」優惠活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法