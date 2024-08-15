迎世壯運 新北規劃祈福列車路線

民政局與宗教團體持續推動宗教文創行銷，開發各種文創小物。（民政局提供）

2024/08/15 05:30

攜手特色廟宇 將推出富貴發達、追分成功路…等10大宗教觀光遊程

〔記者賴筱桐／新北報導〕雙北兩市合辦二○二五年世界壯年運動會，為了讓更多遊客認識新北市，民政局將推出十大「祈福列車」宗教觀光路線，包括求事業及求財的「富貴發達路」、學子求取功名的「追分成功路」、求姻緣的「情字這條路」等，盼藉由特色廟宇迎接國際遊客造訪。

民政局長林耀長昨天在市政會議專案報告，他表示，響應世壯運，將推出十大「祈福列車」宗教觀光路線，包含「富貴發達路」、「追分成功路」、「情字這條路」、求子的「增產報國路」，以及「秘境魔幻路」、「女神追星路」、「保身健康路」、「劇迷朝聖路」、「點石成金路」、「肌肉發達路」。

參拜財神、求姻緣 搭配大眾運輸

舉例而言，「保身健康路」是主祀保生大帝與神農大帝的樹林濟安宮、蘆洲保和宮、永和保福宮、中和福和宮、土城五穀先帝廟；「富貴發達路」以參拜財神為主，有金山財神廟、八里五福宮、深丘福德宮、南山福德宮、石碇五路財神廟；「情字這條路」集結供奉月下老人的廟宇，囊括三重先嗇宮、板橋慈惠宮、力行福德宮、萬里情月老廟、石門金剛宮。

明年研發列車裝置藝術小物

民政局宗教禮俗科長林美芬說，為了串聯十大祈福列車路線，預計明年研發列車的裝置藝術小物，鼓勵民眾踏訪、蒐集並籌辦行銷活動；在交通接駁部分，將搭配捷運、公車等大眾運輸，規劃適合一日遊或半日遊的行程，希望藉由特色廟宇，帶領更多國內外遊客認識新北。

另外，林耀長指出，宗教團體長年扶助弱勢，自二○一九年以來，「好日子愛心大平台」累積捐款達八億六千多萬元，服務項目包括公益慈善大樓、救護車、消防車、醫療設備等，志工也投入九千六百人次，服務八萬二千多位長者，是協助市政推動的好幫手。

他表示，為了解決宗教團體不動產借名登記在自然人名下的問題，內政部在二○二二年訂定不動產處理暫行條例，民政局二年來已成功輔導七十九家宗教團體，完成囑託不動產筆數達五四二筆，為全國最高。

列入「保身健康路」的土城五穀先帝廟。（記者賴筱桐攝）

新北迎接2025年世界壯年運動會，將推出10大「祈福列車」宗教觀光路線。圖為求財「富貴發達路」。（民政局提供）

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