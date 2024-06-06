新北AI教育納反詐課程 培養判讀力

新北市今年發布第1本AI科技教育白皮書，目標打造每所學校都是AI科技學校，圖為課程運用VR設備。（記者賴筱桐攝）

2024/06/06 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕AI時代全面來臨，新北市今年發布第一本AI科技教育白皮書，提出四大主軸及行動策略，目標打造每所學校都是AI科技學校；因科技發展易衍生更多詐騙類型，教育局也將反詐騙宣導融入課程設計，提升學生的自我保護能力。

打造AI校園 明年生生用平板

教育局長張明文昨天在市政會議進行「新北愛『ai』教育」專題報告，他指出，今年起將以智慧校園、數據辦學、適性學習、科技創新四大面向，打造AI科技學校，預計明年完成「生生用平板」、「校校有2G網路」、「班班有大型觸控螢幕」，並設立二所科技示範高中與六校科技實驗班。

錦和、樟樹列為科技示範高中

教育局說明，一一三學年度起設立錦和高中及樟樹國際實創高中二所AI科技示範高中，並分別在北大、三民、石碇、樹林、清水、樟樹實中等六所學校，設立AI科技實驗班，開發AI課程模組，並與頂尖大學科技學系合作，結合業界或民間基金會資源，提供體驗式學習，協助學子掌握未來科技趨勢。

張明文表示，為方便家長即時掌握孩子在校狀況，市府研發「新北校園通APP」，持續升級改版，已超過六十五萬人次下載，提供繳交學雜費、線上請假、學生健康、電子成績單等超過卅項便利服務，是新北市獨有的數位聯絡簿，使親師溝通無障礙。

教育局︰AI詐騙多 防學子誤入

另外，張明文提到，隨著科技發展，詐騙手法推陳出新，包含個資、線上遊戲、網路交友、網路拍賣（購物詐騙）、愛情交友及打工求職等詐騙類型，如今AI興起，更容易淪為不法人士的利用工具，讓學子們誤入陷阱，未來將把反詐騙宣導納入課程設計，透過實際案例，提升學生資訊判讀、查證及辨別能力。

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