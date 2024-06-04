單車活動探索新北 3主題暢玩18路線

三芝秘境「山豬堀荷花田」將盛開。（三芝區公所提供）

2024/06/04 05:30

本月起至年底 訪秘境、越野爬坡 還可挑戰環大台北160公里

〔記者陳奕劭／新北報導〕昨天六月三日是世界自行車日，新北市政府推出「一騎Come Bike、轉Bike為勝、終極Bike客」三大自行車活動，精選十八條單車路線，部分路線身障者也可輕鬆參與，鼓勵民眾邊騎車邊玩，以運動旅遊享受生活。

一騎Come Bike 舉辦14場次

體育局長洪玉玲表示，「一騎Come Bike」騎單車造訪廿九區風景名勝、生態秘境、越野爬坡等，六月起至年底共舉辦十四場次，「單車快樂遊」報名費一百元、「爬坡打卡趣」和「自行車雙行趣」報名費皆三百元、「越野礫石車趣」報名費二百元，六月五日中午十二點開放報名。

轉Bike為勝 身障者體驗手搖車

「轉Bike為勝」精選陽光橋、八里、福隆三條自行車道，經專業人士教學，以手搖車暢玩，限定身障朋友免費參加，首場活動六月五日中午十二點開放報名。

此外，「終極Bike客」環大台北自行車挑戰，跨越新北十五個行政區，距離分為一百公里及一六○公里二種，長距離征戰高度二百公尺爬坡的試煉，具挑戰性，報名費一千元，七月三日中午十二點開放報名，十月五日從板橋出發。

三芝山豬堀 荷花盛開迎賓

另外，三芝區賞荷秘境「山豬堀荷花田」盛開，區公所將於六月八日舉辦推廣活動，啟用可愛的荷花妹意象「荷韻蓮蓮」，象徵「好運連連」，民眾當日在荷花田拍照打卡，可將多肉盆栽帶回家。

三芝區長賴小萍表示，山豬堀的荷花是特有的牡丹蓮品種，最大特色是一朵花有數十朵花瓣重疊，花期預估到七月，附近八連溪步道的荷花也會陸續盛開。「山豬堀荷花田」位於三芝區馬偕醫學院附近，免費開放參觀，民眾可由捷運淡水站搭乘八二一、八六○、八六二、八六三路線公車至「福成橋頭」站下車，再步行約五分鐘抵達。

新北市推出三大自行車活動，「單車快樂遊」適合全家大小一起騎乘。（中華民國自行車騎士協會提供）

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