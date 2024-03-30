新莊、土城工業區都更 贈綠地蓋日照中心

土城區忠義段工業區都更案，將規劃身障者社區式日照中心；圖為廠房現況，。（城鄉局提供）

2024/03/30 05:30

福營段啟動公開展覽 忠義段將提供身障者友善空間

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府推動新莊區福營段、土城區忠義段二個工業區的都市更新案，城鄉發展局長黃國峰昨天表示，二案都公開展覽十五天並召開公聽會，更新範圍的容積率由二一○％提升到最高的五○四％，二案都更後將興建工業廠房並捐贈綠地，土城區忠義段將規劃社區式日間照顧中心，提供身心障礙者的友善空間。

興建廠房 容積率210％提升到最高504％

城鄉局指出，新莊區福營段的工業區都更案，位於台北捷運輔仁大學站附近的工業區內，建築基地約三二四四平方公尺，現況是金屬工業廠房、停車場，都更後將興建一棟地上廿層、地下五層的作業廠房；此外，開發者在新莊區中平路轉角處將捐贈約一一八平方公尺的綠地，此案從昨天起公開展覽十五天，四月三日召開公聽會。

城鄉局說，土城區忠義段的都更案位於捷運土城站周邊的工業區內，建築基地約一萬二千平方公尺，現況是無人營運的老舊廠房，都更後將興建一棟地上十六層、地下三層的作業廠房，一、二樓約有一一○○平方公尺規劃身心障礙者社區式日照中心，開發者捐贈約三一三平方公尺的綠地，此案從四月二日起公開展覽十五天，四月十日召開公聽會。

位在捷運站周邊 申請都更一、二箭

都市更新處表示，這二案申請都更一箭「以捷運帶動城市發展（TOD）」增額容積率廿％、都更二箭「主幹道沿線基準容積加給」及「跨街廓都更」提高基準容積率廿％，更新範圍容積率由二一○％提升最高到五○四％；都更二箭二．○「跨街廓都更專案計畫」將於明年七月四日截止申請，提醒有意申請的民眾留意，可電洽都更處或官網查詢。

都更處指出，新北市工業區多元都更的申請案件，目前共有六十五件，主要集中在土城、三重、新莊及中和區，申請基地總面積約五十公頃，更新後的總樓地板面積約有九十萬坪。

土城區忠義段工業區都更案，將規劃身障者社區式日照中心；圖為完工模擬圖。（城鄉局提供）

新莊區福營段工業區都更案，將捐贈約一一八平方公尺的綠地；圖為完工模擬圖。 （城鄉局提供）

新莊區福營段工業區都更案廠房現況。 （記者黃子暘攝）

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